Investir en LMNP ancien ou neuf ?

Le LMNP permet de louer des biens meublés tout en bénéficiant d'avantages fiscaux comme l'amortissement du bien et la déduction des charges. Chaque option, neuf ou ancien, a ses propres avantages et inconvénients, influençant le rendement et la gestion de votre investissement. Cet article vous aidera à comprendre les spécificités de chaque option pour faire un choix éclairé selon vos objectifs d'investissement.

Quels sont les avantages d'investir en LMNP neuf ?

Qualité et confort des logements

Investir dans un bien immobilier neuf en LMNP vous garantit des logements modernes, avec des standards de qualité et de confort élevés. Les équipements récents, l'isolation thermique et acoustique optimisée, ainsi que le respect des normes énergétiques et environnementales vous assurent un bien attractif pour les locataires. Ces caractéristiques permettent non seulement d'offrir un cadre de vie agréable, mais aussi de valoriser votre investissement sur le long terme.

Gestion simplifiée

L'un des grands avantages d'investir dans le neuf est la gestion simplifiée de votre bien. Les logements neufs nécessitent moins de travaux de maintenance et de réparation comparés aux biens anciens. De plus, vous bénéficiez de la garantie décennale des promoteurs, qui couvre les éventuels vices cachés ou défauts de construction pendant dix ans. Cela réduit considérablement les soucis et les coûts liés à l'entretien du bien.

Potentiel de valorisation

Les logements neufs sont particulièrement attractifs pour les locataires, grâce à leur confort et leur modernité. Ils sont souvent situés dans des quartiers en pleine expansion, offrant de nombreuses commodités. Cette attractivité se traduit par une moindre vacance locative, maximisant ainsi vos revenus locatifs. De plus, la valeur de revente d'un bien neuf peut être plus élevée, surtout dans des zones dynamiques, ce qui renforce le potentiel de valorisation de votre investissement.

Quels sont les inconvénients d'investir avec le statut LMNP dans un logement neuf ?

Prix d'acquisition élevé

Les biens neufs sont souvent plus coûteux que les biens anciens. Ce prix d'achat plus élevé peut représenter une barrière pour certains investisseurs, réduisant ainsi la rentabilité brute initiale.

Moins de flexibilité sur la négociation des prix

Le prix des biens neufs est généralement fixe et moins négociable comparé aux biens anciens. Les marges de négociation sont souvent réduites, ce qui limite les opportunités d'obtenir un bien à un coût inférieur au prix du marché.

Délais de livraison

Investir dans le neuf implique souvent des délais de livraison et de construction. Cela peut retarder la mise en location du bien, entraînant une absence de revenus locatifs pendant cette période. Les retards de construction peuvent également survenir, ajoutant de l'incertitude.

Risque de décote à court terme

Un bien neuf peut subir une légère décote à court terme une fois qu'il n'est plus considéré comme neuf. Les premières années, le bien peut perdre de sa valeur en raison de l'usure normale et du fait qu'il est désormais considéré comme de l'immobilier d'occasion.

Offre de location concurrencée

Les programmes neufs sont souvent situés dans des zones en développement où plusieurs biens similaires peuvent être mis en location en même temps. Cette concurrence accrue peut rendre plus difficile la recherche de locataires et entraîner une pression sur les loyers.

Frais annexes

L'achat d'un LMNP neuf inclut des frais spécifiques comme la TVA (20% sur le prix de vente en France), qui peuvent être partiellement compensés par des dispositifs fiscaux, mais qui restent un coût significatif. De plus, certains frais de promotion peuvent être intégrés dans le prix de vente.

Rendement locatif initialement plus bas

En raison du prix d'achat plus élevé, le rendement locatif brut peut être inférieur à celui d'un bien ancien. Il faut parfois plusieurs années pour que la rentabilité nette devienne comparable, une fois les avantages fiscaux pleinement intégrés.

Moins de cachet et de personnalité

Les biens neufs, bien que modernes et confortables, peuvent manquer de caractère et de charme, surtout par rapport aux biens anciens situés dans des quartiers historiques ou centraux. Cela peut influencer la demande locative, notamment auprès de locataires recherchant un certain cachet ou une architecture spécifique.

Dépendance aux promoteurs

La qualité de construction et le respect des délais de livraison dépendent fortement du promoteur immobilier. Une mauvaise gestion ou des faillites de promoteurs peuvent engendrer des retards ou des défauts de construction, compliquant l'investissement.

Quels sont les avantages de l'investissement en LMNP ancien ?

Prix d'acquisition moins élevé

Les biens immobiliers anciens sont généralement moins chers que les neufs. Cela vous permet de bénéficier d'une rentabilité brute plus élevée. De plus, le marché de l'ancien offre souvent plus de possibilités de négociation, vous permettant d'acquérir des biens à des prix attractifs.

Localisation et charme

Les biens anciens sont souvent situés dans des quartiers historiques ou centraux, très prisés par certains types de locataires comme les étudiants et les touristes. Ces biens possèdent également un charme particulier qui peut les rendre plus attractifs et uniques par rapport aux logements neufs standardisés.

Flexibilité et offre abondante

Le marché de l'immobilier ancien est vaste et diversifié, offrant un large choix de biens. Cette abondance vous permet de trouver des opportunités adaptées à vos objectifs d'investissement. De plus, l'ancien offre un potentiel de personnalisation et de rénovation, vous permettant d'ajuster le bien à vos goûts et aux attentes des locataires.

Quels sont les inconvénients d'investir dans le LMNP ancien ou LMNP occasion ?

Coûts de rénovation et d'entretien

Un logement ancien nécessite souvent des travaux de rénovation pour répondre aux normes actuelles de confort et d'efficacité énergétique. Ces travaux peuvent être coûteux et chronophages, impactant la rentabilité de votre investissement.

Risque de dégradation

Les biens immobiliers anciens peuvent présenter des problèmes structurels ou techniques tels que des problèmes d'isolation, de plomberie, ou d'électricité. Ces dégradations nécessitent une vigilance accrue et des dépenses imprévues.

Frais de notaire plus élevés

Les frais de notaire pour l'achat d'un bien ancien sont généralement plus élevés (environ 7 à 8% du prix d'achat) comparé à un bien neuf (environ 2 à 3%). Cela augmente le coût initial de l'investissement.

Efficacité énergétique moins bonne

Les logements anciens sont souvent moins bien isolés et consomment plus d'énergie que les logements neufs, ce qui peut entraîner des coûts élevés de chauffage et de refroidissement. Cette faible performance énergétique peut aussi affecter l'attractivité du bien auprès des locataires soucieux de leur empreinte écologique.

Gestion locative plus complexe

La gestion d'un bien ancien peut être plus compliquée et chronophage en raison des besoins réguliers en maintenance et des éventuels travaux à effectuer. Cela peut nécessiter plus d'implication personnelle ou le recours à des services de gestion locative, ce qui peut augmenter les coûts.

Valeur de revente moins prévisible

La valorisation des biens anciens peut être plus imprévisible et dépend fortement de l'emplacement et de l'état du bien. Contrairement aux biens neufs, les anciens peuvent ne pas toujours bénéficier d'une hausse significative de leur valeur.

Risque de vacance locative

Les biens anciens peuvent être moins attractifs pour certains locataires, surtout s'ils ne sont pas rénovés aux standards modernes. Cela peut entraîner une vacance locative plus élevée et affecter les revenus locatifs.

Potentiel de personnalisation limité

Certains biens anciens, surtout ceux classés ou situés dans des zones protégées, peuvent avoir des restrictions sur les travaux de rénovation. Cela limite le potentiel de personnalisation et peut compliquer les projets de modernisation.

Charges de copropriété plus élevées

Dans certains cas, les charges de copropriété peuvent être plus élevées pour les biens anciens, notamment si des travaux de rénovation des parties communes sont nécessaires. Cela peut impacter le rendement net de l'investissement.

LMNP ancien et LMNP neuf : qu'en est-il de la fiscalité ?

Se lancer dans la location meublée non professionnelle dans le neuf comme dans l'ancien vous apportera les mêmes avantages fiscaux. Voici un rappel des nombreux avantages fiscaux qu'offre un bien LMNP :

Il faut savoir dans un premier temps que les revenus issus de la location meublée non professionnelle sont imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Les investisseurs peuvent choisir entre deux régimes fiscaux : le régime micro-BIC et le régime Réel simplifié.

Régime micro-BIC

Le régime Micro-BIC est applicable si vos revenus locatifs annuels ne dépassent pas 77 700 €. Ce régime est caractérisé par sa simplicité administrative et offre un abattement forfaitaire de 50% sur les recettes locatives.

Régime réel simplifié

Le régime réel simplifié est obligatoire si les revenus locatifs dépassent 77 700 € mais l'investisseur peut choisir cette option dès le départ pour optimiser sa fiscalité. Ce régime vous permet de déduire l'ensemble de vos charges réelles et d'amortir votre bien immobilier et son mobilier, ce qui peut réduire significativement la base imposable.

Avantages du régime réel simplifié :

Déduction des Charges Réelles : Possibilité de déduire toutes les charges liées à l'activité locative (intérêts d'emprunt, travaux, assurances, charges de copropriété, etc.).

: Possibilité de déduire toutes les charges liées à l'activité locative (intérêts d'emprunt, travaux, assurances, charges de copropriété, etc.). Amortissement : Amortissement du bien immobilier (sur 20 à 30 ans) et des équipements et mobilier (sur 5 à 10 ans), permettant de réduire considérablement les revenus imposables.

Conditions :

Revenus locatifs annuels supérieurs à 77 700 € ou choix volontaire de l'investisseur.

Tenue d'une comptabilité détaillée avec bilan annuel et compte de résultat.

Obligation de déclaration et justification des charges et amortissements.

LMNP ancien ou neuf : grand comparatif

Rendement locatif

Rendement brut et net

Neuf : Les biens neufs offrent généralement des rendements bruts légèrement inférieurs à ceux des biens anciens en raison de prix d'achat plus élevés. Cependant, les coûts de maintenance plus faibles et la moindre vacance locative peuvent améliorer le rendement net.

: Les biens neufs offrent généralement des rendements bruts légèrement inférieurs à ceux des biens anciens en raison de prix d'achat plus élevés. Cependant, les coûts de maintenance plus faibles et la moindre vacance locative peuvent améliorer le rendement net. Ancien : Les rendements bruts sont souvent plus élevés pour les biens anciens en raison de prix d'achat plus bas. Néanmoins, les coûts de rénovation et d'entretien peuvent réduire le rendement net.

Vacance locative

Neuf : Les logements neufs, modernes et bien équipés, attirent davantage de locataires, réduisant ainsi la vacance locative.

: Les logements neufs, modernes et bien équipés, attirent davantage de locataires, réduisant ainsi la vacance locative. Ancien : Bien que situés dans des zones centrales et souvent attractives, les biens anciens peuvent subir une vacance locative plus élevée si des travaux de rénovation ne sont pas effectués régulièrement.

Coûts additionnels

Gestion et maintenance

Neuf : Les coûts de maintenance sont plus bas en raison de la qualité des matériaux et des équipements modernes. La garantie décennale des promoteurs couvre les réparations majeures.

: Les coûts de maintenance sont plus bas en raison de la qualité des matériaux et des équipements modernes. La garantie décennale des promoteurs couvre les réparations majeures. Ancien : Les biens anciens nécessitent fréquemment des travaux de rénovation et de maintenance, augmentant ainsi les coûts. Cependant, ces coûts peuvent être partiellement amortis fiscalement.

Frais de notaire et taxes