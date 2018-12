L’énergéticien ENI multiplie les services

La course aux clients sur le marché hexagonal de l'énergie, ouvert à la concurrence depuis 2007, s'intensifie. Pour se différencier dans ce paysage qui attire toujours plus d'acteurs, le leader européen d'électricité et de gaz naturel ENI n'entend pas miser que sur les prix : le groupe aux près de 9 millions de clients en Europe, dont un million en France, ne cesse de compléter son offre avec un panel de services travaillé avec des partenaires afin d'accompagner ses clients au quotidien dans la gestion de leur entreprise ou celle de leur logement, en leur simplifiant la vie.

Un pack de bons plans pour faciliter le déménagement

Au rang des derniers enrichissements en date, Eni l'énergéticien a étoffé cette année ses services visant à faciliter le déménagement des particuliers, un segment devenu le nerf de la guerre dans un secteur où de nouvelles souscriptions à l'électricité ou au gaz se font souvent à l'occasion d'un changement de domicile. Deux heures de ménage offertes, frais de mise en service remboursés, réductions sur des solutions de déménagement, sur la location de véhicules utilitaires ou encore sur la commande de cartons... le fournisseur alternatif n'a pas fini d'ajouter de nouveaux Eni bons plans à son pack Eni déménagement pour mieux capter ou fidéliser les clients. Ainsi, les experts Eni déménagement accompagnent les clients avec une offre Eni déménagement pour que cette étape-clé se fasse en douceur, sans changement de compteur et sans coupure. Cette qualité de suivi des déménagements par Eni a été saluée par le titre de meilleur fournisseur énergétique 2018-2019.

Sarah L., cliente de chez Eni : « Je recommande vraiment à tout mon entourage de souscrire chez eux s'ils déménagent ! En un mot, c'est un accompagnement de qualité. »

L'efficacité énergétique : du suivi à la rénovation

Autre champ de bataille, l'efficacité énergétique. Pour les entreprises désireuses de piloter, maîtriser, voire réduire leur consommation d'énergie, ENI a développé Optim'Eni : un service de suivi, de la consommation de gaz et d'électricitéen quasi temps réel, permettant de paramétrer et de recevoir des alertes en cas de dépassement ainsi que de réaliser un bilan annuel. Une manière, aussi, de détecter des anomalies avant de mettre en place des actions correctives tels que des travaux de rénovation. Ceux-ci peuvent à leur tour faire l'objet de la Prim'Eni, une prime accessible aux professionnels comme aux particuliers pour subventionner tout ou partie des travaux de rénovation de leurs installations. Isolation, chaudière, pompe à chaleur, énergie solaire... peuvent ainsi bénéficier d'un coup de pouce financier via une prime éco énergie. Par exemple, une famille vivant à Nantes dans une maison de 110 m2 et qui souhaite isoler ses combles et remplacer son ancienne chaudière par une chaudière à condensation pourrait percevoir une prime de 1383 €.

Michel W., client de chez Eni : « Concernant ma facture c'est tout à fait raisonnable, grâce au programme de la Prim'Eni. »

Une panoplie de solutions d'audit énergétique à destination des entreprises

Dans le même temps, Eni le fournisseur alternatif a développé une panoplie de solutions d'audit énergétique, de celui de l'éclairage ou de la thermo-sensibilité dans le cas des activités sensibles à la météo, jusqu'aux audits complets requis par la loi. De fait, depuis 2015, l'audit énergétique est obligatoire pour toute entreprise de plus de 250 salariés ou réalisant plus de 50 millions de chiffre d'affaires, ainsi que pour les copropriétés d'au moins 50 lots. Sans oublier qu'Eni, qui se positionne ainsi comme un acteur global d'énergie et de services, ne s'adresse pas moins aux collectivités : il leur propose aussi bien un accompagnement et une aide financière dans leurs travaux de rénovation que des audits énergétiques sur mesure ou encore des bilans d'efficacité énergétique pour dénicher des pistes d'économies.

OGF, client de chez Eni : « Eni nous accompagne dans la réalisation des audits énergétiques réglementaires. Cela nous a permis d'identifier des leviers d'économies d'énergie tout en répondant à nos obligations ».

Ainsi, de A à Z, Eni accompagne ses clients dans toutes les étapes clés pour maîtriser leur consommation d'énergie au quotidien et être plus serein.