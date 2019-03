La Carte Corporate AirPlus : La solution pour les voyages d’affaires ?

Quand l'offre dématérialisée d'AirPlus se complète avec une carte « plastique »

Si la carte corporate AirPlus est une carte physique, AirPlus n'en est pas moins le spécialiste de la dématérialisation avec ses offres de cartes logées et virtuelles. Ces cartes permettent de régler les dépenses d'hôtels, billetterie aérienne et ferroviaire, restauration, location de voitures... liées aux voyages d'affaires et au MICE. Elles permettent aux voyageurs de régler ces dépenses sans recourir à une carte bancaire personnelle ou à l'avance des frais. Avantage pour l'entreprise : les paiements effectués sur ces cartes sont regroupés par AirPlus sur un relevé de facturation unique. L'entreprise bénéficie également d'un règlement en différé de son relevé de facturation global.

Avec plus de 50 000 entreprises clientes à travers le monde et 30 ans d'expérience, AirPlus a su s'imposer sur le marché de la solution de paiement dédiée aux voyages d'affaires et au MICE en développant une offre de services toujours plus complète, simple et réactive pour l'entreprise et ses collaborateurs. Aujourd'hui, avec ses cartes corporate, AirPlus propose le pilotage en temps réel des transactions effectuées et des outils de gestion complets et interopérables avec les outils comptables et de notes de frais de l'entreprise.

La carte corporate est une carte physique qui vient compléter l'offre d'AirPlus pour les paiements qui ne peuvent pas toujours être réalisés en dématérialisé (taxi, restauration...). La carte bénéficie du réseau d'acceptation Mastercard (44 millions de points de vente sur 220 pays) qui permet le regroupement des dépenses de voyages d'affaires et MICE, le différé de paiement, le paramétrage en temps réel des cartes et un outil de gestion intégrable dans les ERP et outils de notes de frais. Une offre de services qui pourrait bien faire la différence pour de nombreuses entreprises ! Alors qu'en est-il vraiment de ce couteau suisse du voyage d'affaires ?

La carte corporate AirPlus n'est pas une nouveauté...

Bien qu'elle soit récente sur le marché français, la carte corporate AirPlus est utilisée depuis une dizaine d'années sur les marchés allemand, britannique, belge ou luxembourgeois. Fort de son expérience acquise en Europe, AirPlus poursuit son développement en proposant maintenant sa carte corporate en France, qui sera par la suite mise en place dans 19 autres pays européens.

... Mais elle a tout d'une carte innovante

La carte corporate Mastercard AirPlus bénéficie de la dernière génération de puce électronique qui lui garantit, sinon l'inviolabilité, le plus haut niveau de sécurité disponible actuellement. Le voyageur profite avec cette carte du réseau d'acceptation Mastercard, trois fois plus étendu que celui d'American Express.

Le voyageur bénéficie également d'une assurance voyages Axa associée à l'offre carte corporate d'AirPlus. Cette assurance indemnise jusqu'à 500 000 € par collaborateur en cas d'accidents, couvre la perte, le retard et le dommage aux bagages ainsi que les dommages éventuels liés à l'utilisation d'une voiture de fonction.

AirPlus propose également aux voyageurs un service client accessible 24h/24 et 365 jours par an.

Pilotage des cartes en temps réel : maîtrise des coûts et réduction des fraudes

Après 30 ans d'activité et une politique axée sur l'innovation dans la dématérialisation, AirPlus fait la différence, démontre son savoir-faire et l'efficacité de son infrastructure.

Depuis une interface centralisant toutes les cartes, l'entreprise peut agir en temps réel sur le paramétrage de chaque carte et recevoir des informations. On peut notamment définir et recevoir des alertes telles qu'un plafond de dépense atteint, le crédit disponible, connaître les transactions effectuées... On pourra aussi non seulement définir et modifier les plafonds de dépense mais aussi en restreindre son utilisation en fonction de zones géographiques. On pourra également bloquer des marchands ou des canaux d'achats spécifiques comme les achats e-commerce.

Au-delà de permettre une gestion plus fine et en temps réel des moyens de paiement, l'outil de pilotage permet aussi de responsabiliser les collaborateurs et aide à réduire significativement la fraude.

AirPlus au secours de votre politique voyages

Outre le paramétrage des cartes en temps réel, AirPlus met à disposition des outils de gestion et de pilotage qui favorisent l'application de la politique voyages des entreprises.

Côté gestion, on peut souligner l'intégration automatique des données de paiement dans les outils de gestion internes des entreprises avec lesquels AirPlus est interopérable ou encore la catégorisation des frais par type d'achat ou par salarié, pour chaque carte.

Côté pilotage, AirPlus fournit des outils de reporting consolidés qui donnent à l'entreprise les bonnes informations pour mener à bien leurs négociations avec les fournisseurs. AirPlus offre également une vue synthétique et exhaustive des frais, pour s'assurer de leur conformité avec la politique voyages.

Facilité de paiement, interface multilingue, personnalisation, engagement

Le paiement de la facture globale des dépenses de voyage d'affaires et MICE s'effectue sur un cycle de facturation de 28 jours en moyenne, constituant ainsi une facilité de trésorerie non négligeable.

Concernant la personnalisation, l'assurance voyages offre plusieurs options et l'interface est disponible en 6 langues : l'anglais et le français bien sûr mais aussi l'allemand, l'italien, l'espagnol et le néerlandais. Ces langues sont disponibles sur l'interface entreprise mais aussi côté collaborateur.

C'est là une des forces d'AirPlus : en proposant un service de reporting pour l'administrateur mais aussi pour le titulaire de la carte, il constitue un outil efficace et un vecteur d'engagement pour le collaborateur au bénéfice de la politique voyages de l'entreprise.

Alors AirPlus : LA solution de carte corporate ?

Déjà très en pointe sur les cartes logées, les cartes virtuelles et les outils de gestion et de reporting qui vont avec, AirPlus complète son offre avec une carte physique qui offre une solution de paiement et de retrait en espèces.

La mise sur le marché en France s'accompagne d'une offre complète développée sur les autres marchés européens et de ce qui fait la valeur ajoutée d'AirPlus : son expertise des voyages d'affaires, de la dématérialisation et des outils de gestion performants.

C'est au regard de cette offre globale que la carte corporate AirPlus fait la différence, en plus de son réseau d'acceptation Mastercard très étendu.

Tirer profit de l'éventail des solutions AirPlus

Les entreprises peuvent trouver avec AirPlus une réponse personnalisée et adaptée à leur besoin en utilisant les cartes logées, cartes virtuelles et cartes corporate. AirPlus saura également faire la différence sur la réduction des coûts à tous les niveaux : négociation fournisseurs, réduction de la fraude et gestion optimisée. AirPlus permettra aux entreprises d'aller plus loin dans l'application de leur politique voyages en leur fournissant des outils d'analyse et de pilotage efficaces.

Paiements centralisés, interlocuteur unique : plus simple et plus efficace

Avec la carte corporate, AirPlus se pose en interlocuteur unique pour les entreprises qui ont recours aux cartes logées, cartes virtuelles, cartes corporate... Et qui devaient avant s'adresser à plusieurs fournisseurs.

La centralisation des paiements, le flot unique de données à analyser pour l'ensemble des dépenses et l'automatisation des tâches constituent pour les entreprises un gain de productivité significatif et proportionnel à la dimension européenne et internationale de leur activité.

Véritable couteau suisse pour les déplacements professionnels des entreprises, la carte corporate AirPlus et les services qui vont avec sont clairement une solution à considérer pour les entreprises de toute taille qui recourent aux voyages d'affaires et aux déplacements professionnels.