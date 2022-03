La finance verte : un autre moyen de se montrer éco-responsable

La seule alternative au réchauffement climatique serait donc de décroître, de changer complètement de modèle économique et de mettre en veille nos activités par définition polluantes. L'idée d'une finance durable prend le contrepied de cette thèse et propose une approche à la fois plus réaliste et plus attractive : celle d'investir en favorisant la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'en est-il au juste ? Quelques éléments de réponse.

Choisir sa banque en fonction de ses priorités

La philosophie de la finance verte consiste pour un investisseur et/ou un épargnant à financer des projets qui ont un impact positif sur notre environnement. Reste à savoir où, comment et quand investir.

C'est la première étape lorsqu'on souhaite être guidé(e) pour investir de manière éco-responsable. Conscientes de la montée de l'intérêt de la population pour la cause climatique, certaines banques ont pris le parti de faire des financements « durables » une vitrine et une philosophie bien à elles.

Ainsi, lorsque vous vous renseignez pour placer votre épargne, ouvrir un compte ou changer de banque, informez-vous sur ce que la banque fait de l'argent que vous lui confiez. En effet, en son nom propre, une banque place l'argent qu'elle a à sa disposition dans différentes structures, instituts, entreprises, ONG, associations, etc.

La banque HSBC, par exemple, a pris des engagements vis-à-vis de ses clients, en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. D'ici 2025, la banque a pour but d'investir quelque 100 milliards de dollars dans des financements dits durables et dans les secteurs bas-carbone.

Notre conseil : trouvez une banque qui soit en accord avec vos engagements et convictions propres.

Des labels pour qui aident à y voir plus vert

Une banque est aussi un organisme de conseil. Ainsi, vous pouvez décider, conjointement avec votre conseiller, de placer votre argent ici ou là. Pour vous faciliter la tâche et vous permettre d'investir de manière plus « verte », des labels ont été créés, permettant d'identifier les organisations ayant pour but de lutter contre le réchauffement climatique.

En 2015, l'État français a par exemple créé le label Greenfin qui garantit l'impact éco-responsable des investissements réalisés. De cette façon, lorsque vous souhaitez investir de la manière la plus profitable pour la planète, vous pouvez guetter ce type de label et porter votre choix sur telle ou telle autre organisation qui aura su prouver son intérêt pour la cause environnementale.