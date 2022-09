La SCPI : protégez votre épargne de l'inflation

L'inflation dépasse les 5% en 2022

Depuis la fin de l'année 2021, l'inflation fait son grand retour dans l'économie française. Sur ce mois de mai, elle s'est même accélérée avec une hausse des prix à la consommation de 0,6%. Selon l'Insee, elle atteint actuellement 5,2% sur un an, un record sur ces 37 dernières années.

En cause : la reprise des activités post-Covid a fait gonfler les prix et la guerre en Ukraine a causé un choc énergétique qui engendre une pénurie de matière première.

En conséquence : l'augmentation globale des prix vient créer une chute du pouvoir d'achat et de la valeur monétaire.

Selon Louis Legasse, expert et conseiller de gestion de patrimoine, face à cette situation économique, de plus en plus d'épargnants choisissent de se tourner vers la classe d'actifs la moins concernée par les dégâts causés par l'inflation : l'immobilier et, notamment, la SCPI.

L'immobilier locatif, un placement indexé sur l'inflation

"Dans cette conjoncture économique, investir dans l'immobilier locatif est un très bon réflexe à adopter puisqu'il s'agit d'un placement indexé sur l'inflation."

De fait, chaque solution locative prévoit généralement l'indexation des loyers sur l'Indice de Référence des Loyers (IRL). Cet indice est calculé par l'Insee à partir de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac et hors loyers sur les 12 derniers mois. "Basé sur l'inflation, l'IRL suit donc la même courbe. Si les prix augmentent, les loyers aussi. Résultat : cela profite même à l'investisseur." précise Louis Legasse.

La SCPI : le rempart contre l'inflation

Acheter un bien immobilier pour le mettre ensuite en location reste néanmoins un investissement très coûteux et qui demande beaucoup de temps pour gérer sa gestion. "La SCPI est un excellent compromis entre investissement immobilier et facilité de gestion !"

Les sociétés de gestion qui gèrent le parc immobilier des SCPI indexent leurs loyers sur la hausse des prix. Cela signifie que si le coût de la vie augmente, les loyers augmentent également : en conséquence, les dividendes versés aux associés augmentent également.

Les SCPI sont donc un excellent placement pour vous protéger de l'inflation. D'autant plus qu'il s'agit de placements diversifiés avec des risques mutualisés.

Faire appel à un conseiller avant d'investir : la bonne stratégie

Pour vous protéger encore davantage contre l'inflation, il est important d'investir intelligemment et de vous constituer le portefeuille le plus diversifié possible en investissant sur des SCPI variées couvrant des typologies d'actifs différentes.

Pour vous protéger encore davantage contre l'inflation, il est important d'investir intelligemment et de vous constituer le portefeuille le plus diversifié possible en investissant sur des SCPI variées couvrant des typologies d'actifs différentes.