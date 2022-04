À Montpellier, le Big Tour met en lumière le climat

Après Bordeaux et Toulouse, le « Festival des Entrepreneurs » met le cap sur Montpellier, huitième plus grande ville de l'hexagone et capitale de l'Hérault. La métropole jouit d'une forte attractivité touristique sur le littoral méditerranéen. Montpellier se distingue également par son histoire et son économie qui ne cesse de se développer, portée par les technologies de l'information, le multimédia, les biotechnologies et la santé. Très positive, la dynamique démographique de cette ville étudiante est favorisée par un cadre de vie recherché (qualités climatiques, culturelles et géographiques).

À 15 km de Béziers en bord de mer, dans une zone naturelle protégée, le camping 5* Le Serignan Plage se positionne sur le segment haut de gamme de l'hôtellerie de plein air. Ses 1 500 emplacements sur 42 Ha en bord de mer pouvant accueillir 6 000 personnes, en font l'un des plus grands campings de France (17 à 18 millions de CA annuel et 300 professionnels l'été). Créé en 1965 et distingué parmi les meilleurs campings d'Europe, investit chaque année 2 à 3 millions d'euros dans ses hébergements atypiques et ses infrastructures - espaces de balnéothérapie, toboggans... - en réponse aux enjeux environnementaux et climatiques. « Nous fournissons de gros efforts sur l'économie et le recyclage de l'eau, la végétalisation, l'intégration paysagère et le recyclage des matériaux en fin de vie », indique Jean-Guy Amat, propriétaire-gérant. Un bâtiment bioclimatique tout en bois, chauffé par géothermie, accueillera la réception dès la saison 2023. Le DG attend l'évolution de la réglementation pour proposer la réutilisation des eaux usées issues des piscines, et des hébergements résilients aux inondations.

Aller à la rencontre du plus grand nombre dans les territoires

Partenaire du Big Tour pour la 2e année, l'Agirc-Arrco entend « toucher un public qui ne pense pas nécessairement à préparer sa retraite ». Forte de 700 agences conseil sur l'ensemble du territoire, le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé couvre plus de 57 millions d'assurés. « Être présent au Big Tour, c'est être fidèle à notre objectif d'aller à la rencontre du plus grand nombre dans les territoires », explique François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agirc-Arrco, séduit par la capacité du Big Tour à « rassembler en un même lieu différentes générations ». En plus de son service d'aide aux aidants (« Ma boussole Aidants ») déjà présenté l'an passé, l'Agirc-Arrco mettra en avant le dispositif d'accompagnement et de conseils proposés aux actifs. « Bon nombre d'entre eux ne pensent pas à s'informer sur leur retraite et attendent bien souvent les toutes dernières années pour s'y préparer. Nous ferons le point avec eux et leur feront découvrir les outils proposés tout au long de leur carrière. Notre passage à Montpellier le 26 avril sera également l'occasion d'informer sur les nouveaux services apportés par notre agence (place Vauban), en matière de retraite et d'action sociale », souligne le DG.

Jeux, quizz, simulateur de vieillissement avant le concert gratuit le soir... L'Agirc-Arcco a préparé un programme ludique et festif sur son stand pour « susciter l'intérêt des familles et des plus jeunes » afin de valoriser la double dimension pédagogique et servicielle de son activité.