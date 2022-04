Le Big Tour à Toulouse : révéler les talents et célébrer l’innovation

Capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale avec les sites d'Airbus, Toulouse présente également un terreau fertile pour l'innovation avec notamment la Cité des Start-up, un espace de 13 000m2 inauguré en 2020 dans les anciennes Halles Latécoère. En accueillant le Big Tour, la ville Rose confirme une volonté profonde de valoriser l'image des métiers de l'industrie et la richesse de son territoire.

Lire aussi 5 mnPatrice Bégay : « Le Big Tour 2022 met les bouchées doubles sur l'entrepreneuriat et l'emploi »

Partenaire depuis 2019 du Big Tour, Manpower sera présent pour la troisième année consécutive au festival des entrepreneurs. Pour susciter la curiosité des candidats et promouvoir ses offres d'emploi, l'expert du marché de l'emploi a pour l'occasion créé une animation ludique baptisé Révèle ton potentiel, un mini jeu de mémoire qui met à l'honneur les secteurs d'activité et les métiers les plus recherchés en France avec un tirage au sort qui permettra aux gagnants de remporter des Nintendo Switch.

« La gamification met en lumière les savoir-faire mais aussi les savoir-être. Très vite, nous allons pouvoir identifier la réactivité, la mémoire, la rapidité et le leadership des candidats » explique Gwenaëlle de la Roche, Directrice Marketing, Communication et Influence de ManpowerGroup France. Manpower a également construit, toujours avec Bpifrance, un camion expérientiel dédié à l'emploi qui propose des job dating et des conseils RH. « Le parcours candidat que nous avons imaginé permet de tester plusieurs dispositifs RH mais aussi digitaux. Le marché de l'emploi Toulousain est dynamique, cependant, les difficultés de recrutement sont fortes. Nous avons d'ailleurs organisé « La Semaine Toulousaine » avec nos équipes du 19 au 22 avril. L'ensemble des agences Manpower à Toulouse ont ainsi ouvert leurs portes à tous les candidats en recherche d'emploi. Cette séquence inédite se clôture sur l'étape Toulousaine du Big Tour et les équipes Manpower restent plus que jamais mobilisées pour accompagner les candidats dans leur parcours professionnel », détaille Gwenaëlle de la Roche.

Lire aussi 3 mnLe Big Tour à Bordeaux, la French Fab à l'honneur

L'innovation au cœur du savoir-faire français

Parmi les entreprises de la French Fab - mouvement qui accompagne les entreprises industrielles françaises et ambitieuses à se transformer et se réinventer - , le fabricant de vêtements professionnels Robur se donne pour mission depuis 1922 (l'entreprise fête cette année ses 100 ans d'existence !) d'améliorer la qualité de vie des porteurs. « Nous prenons en compte l'environnement, le geste et le métier dans lesquels les porteurs évoluent » souligne Ingrid Goutagny, directrice générale. Reconnu dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du bien-être, du médical mais aussi du transport et de l'industrie, Robur affiche un savoir faire français unique. Son atelier de confection situé à Montceau-les-Mines travaille au service de la marque Robur mais également en marque blanche pour des acteurs comme 1083 ou encore Saint James.

L'atelier maîtrise aussi la technique innovante « 37.5 » permettant de créer un micro climat entre l'individu et le vêtement pour stabiliser la température de son corps. Robur recycle par ailleurs les bouteilles plastiques pour les transformer en polyester avant de l'allier à l'équivalent d'un coton. « Cet alliage permet de recycler jusqu'à 250 000 bouteilles plastiques en équipant 1000 collaborateurs. Nous pouvons donc avoir un impact fort, très positif et assez immédiat » s'enthousiasme Ingrid Goutagny.