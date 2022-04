ART-Fi lance une double révolution pour les communications mobiles

Ingénieur en électronique, ancien de Sagem Mobiles, Stéphane Pannetrat s'intéresse « à la vraie vie » en matière de communications mobiles... Or avant les avancées de la deeptech, ART-Fi, qu'il a lancée en 2010 à Orsay, la technologie permettait certes de mesurer le DAS, autrement dit, le débit d'absorption spécifique, qui indique la puissance d'un flux d'énergie véhiculé par les ondes radiofréquences et absorbé par l'usager, « mais elle était limitée et imprécise, explique-t-il, et la pratique était lente et complexe. » Impossible de savoir, en temps réel - dans la vraie vie, donc - quel était le niveau d'ondes reçues par le corps humain, d'une part, et de l'autre, quelle était la qualité du signal émis. Tout a changé en 2013 avec les technologies de rupture développées par ART-Fi. Brevetées, elles permettent aujourd'hui non seulement de mesurer ces deux éléments en temps réel, mais aussi d'obtenir une précision nettement plus grande, pour des signaux de plus en plus complexes. La plateforme d'ART-Fi est comme un scanner alliant les deux fonctionnalités, ce qui constitue une première mondiale ! Un succès - mais que l'entrepreneur a dû ensuite imposer...

Nouvelles normes

Car le monde du téléphone mobile est régi par des normes, que les constructeurs doivent respecter. « Celles de l'Union européenne s'appuyaient sur une norme décrivant la machine du leader en monopole sur le marché de la mesure du DAS, ce qui entraînait la possibilité de ne pouvoir faire que des tests ponctuels, sur quelques appareils seulement, au lieu d'une mesure large, au niveau de la ligne de fabrication, plus contraignante », poursuit-il. Il a donc fallu - face aux complexités de l'administration européenne et aux puissants lobbys - se battre pour les faire changer... Nouveau succès en 2019. « Nous avons réussi à faire publier une nouvelle norme beaucoup plus innovante, qui peut désormais être utilisée pour la certification des téléphones - gage d'achat de nos machines de mesure. Le test en temps réel permet de vérifier jusqu'à 100% de la production. Nous avons vendu plus de 150 scanners de DAS machines en Europe, en Asie et en Amérique du nord », s'enorgueillit Stéphane Pannetrat.

A l'heure où la 5G commence à être déployée, ces nouvelles garanties revêtent une importance capitale, puisqu'elles sont de nature à rassurer l'opinion publique, quelque peu rétive à l'arrivée des nouveaux mobiles et antennes de cinquième génération, même si la 5G est au contraire très attendue par les industriels du secteur manufacturier en raison des avantages qu'elle offre en matière d'amélioration de leur production. D'ailleurs, ART-Fi a été choisie en octobre 2020 par Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, et l'ANFR (l'Agence nationale des fréquences), pour tester les appareils 5G et leur DAS.

Un label pour les consommateurs

Mais ART-Fi veut maintenant aller plus loin. « Si le téléphone a été testé à la production et est conforme aux normes de sécurité pour la santé et de qualité du signal, les utilisateurs doivent le savoir. C'est pour nous une question de contribution sociale autant qu'économique », argumente Stéphane Pannetrat. La jeune pousse élabore donc actuellement un label, « CheckWave », avec un industriel spécialisé et historique dans le reconditionnement : Itancia Again. Les premiers labels apparaîtront très prochainement sur la gamme smartphones d'Itancia Again, commercialisée sous la marque Again. De quoi rassurer les consommateurs finaux et créer, en outre, une nouvelle dynamique dans l'écosystème des communications mobiles.

