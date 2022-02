TreeFrog Therapeutics multiplie les cellules souches

Les thérapies cellulaires constituent une nouvelle méthode pour traiter les maladies chroniques comme le diabète, les cancers, Parkinson ou certaines affections cardiaques. Elles utilisent des cellules souches pour remplacer les cellules malades ou âgées. Le défi majeur étant de réussir à cultiver à grande échelle ces cellules très fragiles. La technique traditionnelle consiste à les faire pousser dans des boîtes en plastique. Un processus long et peu efficace, qui réclame beaucoup d'espace : pour faire « pousser » un foie, il faudrait une surface équivalente à un stade de football !

La deeptech TreeFrog Therapeutics a mis au point une technologie permettant de cultiver les cellules souches en 3D dans des bioréacteurs industriels. « C-Stem est une technologie d'encapsulation cellulaire à très haut débit dans un environnement biomimétique. La machine fabrique à haute vitesse de minuscules sphères poreuses de 200 microns d'épaisseur, à l'intérieur desquelles se trouvent des cellules souches. Ces capsules constituent un environnement très favorable à leur développement, qui permet une croissance très rapide tout en préservant la qualité génétique des cellules » décrit Jean-Luc Treillou, co-fondateur de la biotech. Et à un coût nettement plus abordable que la méthode traditionnelle. « On peut introduire des molécules spécifiques, souvent brevetées, à l'intérieur des sphères pour différencier les cellules souches. Par exemple en mini cardiomyocytes, des cellules cardiaques qui se mettent à battre, ou en neurones dopaminergiques, les neurones producteurs de dopamine qui sont perdus dans la maladie de Parkinson » ajoute le cofondateur de TreeFrog Therapeutics.

Premiers essais sur l'homme en 2024

À partir de cellules souches, il devient possible d'obtenir des microtissus fonctionnels qui pourront être greffés chez des parkinsoniens ou des patients atteints d'insuffisance cardiaque afin de remplacer les tissus lésés. Jean-Luc Treillou est à la fois pharmacien et diplômé d'école de commerce. Il a travaillé pour les Big Pharma et des fonds d'investissement avant de créer plusieurs entreprises. En mai 2018, il croise Maxime Feyeux, biologiste, et Kevin Alessandri, physicien, avec qui il fonde TreeFrog. La deeptech lève 600 000 euros en décembre 2018, puis 7,1 millions en avril 2019. En juillet 2021, la startup réussit une troisième levée de 64 millions. Bpifrance a participé à cette troisième levée d'accélération via son fonds Large Venture : « c'est l'investisseur qui nous a semblé le plus cohérent avec notre stratégie de développement local et pérenne » explique Jean-Luc Treillou.

Lauréat du programme Deeptech de Bpifrance en 2021, TreeFrog Therapeutics participe activement aux dispositifs Bpifrance, via la plateforme Les Deeptech et le Deeptech Tour, dont Jean-Luc Treillou a parrainé l'édition bordelaise en novembre 2021. L'entreprise de Pessac près de Bordeaux emploie 70 collaborateurs, dont 20 personnes embauchées dans les trois derniers mois, et a déposé plus d'une dizaine de brevets. Elle compte entamer ses essais cliniques en 2024 : « nous injecterons à des patients les premiers neurones dopaminergiques fabriqués avec C-Stem » annonce Jean-Luc Treillou. La deeptech girondine développe seule certaines thérapies, pour la maladie de Parkinson par exemple, ou via des codéveloppements avec des laboratoires pharmaceutiques. Les trois fondateurs veulent créer « un leader technologique mondial, ancré en Aquitaine et qui le restera ». Ce qui ne les empêche pas de viser le marché américain : « nous avons créé une filiale de business development aux Etats-Unis en 2021 » précise Jean-Luc Treillou. Le cofondateur de TreeFrog est persuadé que d'ici dix ans, sa technologie sera devenue un standard industriel, capable de fournir des centaines de milliards de cellules pour traiter un large panel de maladies chroniques. Un espoir pour les millions de patients atteints par ces pathologies.

