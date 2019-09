Conciergerie GuestReady : la solution pour faire de la location Airbnb

Avec le succès d'Airbnb depuis sa création en 2008, de plus en plus de propriétaires sont tentés par la mise en location de leur bien pendant leur absence, mais cela peut prendre du temps et demande beaucoup d'investissement pour être sûr de satisfaire les voyageurs. Pour venir en aide à ces propriétaires, GuestReady a vu le jour en 2016. En s'inspirant des plus grands hôtels parisiens, la société de conciergerie offre aux propriétaires et locataires un service étoilé. C'est ainsi qu'elle est devenue le leader européen, avec plus de 2 000 propriétés sous gestion.

Actuellement, la société a une forte présence sur le marché français et propose ses services dans des villes comme Paris, Nice, Cannes, Bordeaux ou encore Lyon. Elle est aussi présente dans plusieurs villes d'Europe et d'Asie : au Portugal, au Royaume-Uni, à Dubaï, à Hong Kong et en Malaisie.

Le succès des plateformes de location comme Airbnb

De nombreux voyageurs préfèrent choisir un logement chez l'habitant plutôt qu'une chambre en hôtel, car cela leur revient moins cher et ils peuvent profiter d'une expérience plus locale. La location courte durée est devenu un moyen pour les propriétaires de rentabiliser leur investissement immobilier. En réponse à ce marché de la location saisonnière en pleine expansion, les services de conciergerie b&b ont vu le jour.

Pourquoi passer par une conciergerie Airbnb plutôt que de louer seul ?

Si vous possédez une ou plusieurs propriétés et que vous souhaitez en tirer profit grâce à la location saisonnière, mais qu'il vous manque cruellement de temps pour vous en occuper, ou que vous êtes en déplacement professionnel ou en voyage, une conciergerie b&b vous apporte la solution. Même si cela être contre-intuitif, faire appel à une agence Airbnb vous permet d'augmenter vos gains de revenus locatifs, sans fournir le moindre effort.

Un algorithme puissant et les connaissances des experts du marché permettent d'établir un prix compétitif et qui sera maximisé pour vous assurer d'avoir le meilleur rendement possible.

Une fois que vous avez remis les clés à votre conciergerie Airbnb, vous n'avez plus rien à faire. De la création de l'annonce avec des photos professionnelles et les réponses aux voyageurs, jusqu'à la remise des clés en personne et le ménage, GuestReady s'occupe de tout.

Les annonces sont nombreuses sur les plateformes de location et il est difficile de se démarquer parmi tous les logements proposés et d'attirer les voyageurs. Une société de gestion de location saura exactement ce qu'il faut faire pour obtenir des bons avis de la part des voyageurs et apparaître dans le top des recherches et ainsi obtenir de nombreuses réservations sur l'annonce mise en avant.

En bref : Passer par une société de gestion Airbnb vous assure d'obtenir de nombreuses réservations et de bons avis pour générer en toute simplicité une source de revenu passif pendant que vous êtes en déplacement grâce à des services de conciergerie Airbnb.

Que propose GuestReady en plus des autres conciergeries ?

Les sociétés de conciergerie b&b semblent proposer des services assez similaires. La première chose à faire est de vérifier quelles conciergeries opèrent dans votre ville. Les spécificités de GuestReady qui la différencie des autres sont les suivantes :

Des services premium avec du linge, des articles de toilettes et un ménage de qualité hôtelière.

Une ligne d'urgence disponible 24h/24 et 7j/7.

Un tableau de bord en ligne et personnalisé pour les propriétaires qui souhaitent suivre les réservations et leurs revenus locatifs en direct.

Comment bénéficier des services de GuestReady

La prise de contact avec GuestReady est assez simple : il vous suffit de compléter un formulaire directement sur leur site web www.guestready.com/fr/ en remplissant vos coordonnées pour qu'un membre de leur équipe vous appelle et puisse échanger avec vous. Il vous est également possible de vous rendre préalablement sur leur calculateur de revenus de location Airbnb pour obtenir une estimation de combien votre bien pourra vous rapporter sur une plateforme de réservation.