(Crédits : DR)

Ces dernières semaines, la pandémie Coronavirus a donné lieu à la mise en place de mesures sanitaires exceptionnelles. Le confinement, les règles de distanciation sociale et de désinfection des espaces partagés, la limitation des déplacements ont fortement perturbé le fonctionnement des services publics et des entreprises. Cette période a également mis en exergue les fractures sociales et territoriales. En première ligne dans les territoires, les élus locaux ont fait face à l'urgence. Quels enseignements tirent-ils de cette situation inédite ? Quels changements prévoient-ils ? Quelles seront demain leurs priorités ?