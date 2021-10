Energie solaire : MyLight Systems facilite l’autoconsommation

En dépit de la pandémie de la Covid-19, MyLight Systems ne connaît pas la crise. L'an dernier, la jeune pousse a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros, en hausse de 35 %. Et dans le futur, elle s'attend à faire encore mieux : « Nous devrions dégager un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros cette année avec l'installation de nos solutions sur 4000 à 5000 nouveaux sites. Pour les trois prochaines années, nous prévoyons une croissance de 300 % », affirme Ondine Suavet, directrice générale et co-fondatrice avec son frère Virgile de cette société, filiale du groupe français CIME Capital. Ces bons résultats sont portés par le boom des énergies renouvelables et surtout le développement de l'autoconsommation solaire chez les particuliers.

Une présence sur toute la chaîne de valeur

Si, pour l'heure, la France ne compte que 100 000 ménages consommant de l'énergie produite par des panneaux solaires installés chez eux, ce nombre est amené à progresser. Les raisons ? Une baisse continue des coûts d'installation, la hausse du prix de l'électricité, la rentabilité supérieure de l'autoconsommation par rapport à la revente de l'électricité au réseau global ou encore l'urgence de la transition énergétique. « Notre objectif est d'accompagner l'électrification des usages, d'optimiser la consommation d'électricité solaire qui est bas carbone et renouvelable, tout en réduisant les factures de nos clients », explique cette experte du secteur, qui a travaillé auparavant pour un producteur américain de panneaux photovoltaïques.

Pour y parvenir, MyLight Systems est impliqué sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à l'exception de l'installation : de la fabrication de panneaux photovoltaïques, à la fourniture d'énergie solaire, en passant par la commercialisation de solutions d'optimisation de la production et de la consommation grâce à des outils utilisant du Big data et de l'apprentissage machine. Résultat, en France, la start-up capte plus de 10 % de part de marché de l'autoconsommation solaire chez les particuliers, un marché de niche qui a également des débouchés dans les pays voisins. « Nous sommes présents en Suisse, en Espagne, en Italie et en Roumanie. Et nous visons d'autres marchés en Europe », souligne Ondine Suavet.

Un soutien de la banque publique d'investissement

En attendant de se déployer davantage en France et à l'étranger, ainsi que sur le segment des bâtiments tertiaires comme les écoles et gymnases, MyLight Systems peut compter sur l'appui de Bpifrance depuis sa création. « Nous avons obtenu un prêt à l'innovation en 2014 au démarrage de notre projet », indique Ondine Suavet. Et d'ajouter : « Par la suite, nous avons bénéficié d'un soutien à l'exportation pour la Suisse. Et en 2019, nous avons eu un second prêt à l'innovation nous permettant de financer 50% de notre roadmap d'innovation de 5 millions d'euros, qui s'est ajouté au financement de nos investisseurs pour accroître nos efforts en R&D ».

Enfin, la jeune pousse a également intégré la Communauté du Coq Vert et l'accélérateur de la transition énergétique de l'Adème. Ces dispositifs regroupent des entreprises engagées dans la transition énergétique, qui permettent de mettre en valeur leurs actions et d'échanger avec des personnes du même secteur pour créer des émulations. « Les ateliers et les échanges auxquels nous participons sont très pertinents. Les conseils sur l'organisation de notre gouvernance et l'audit personnalisé que nous avons reçus sont également très importants pour pouvoir gérer notre hypercroissance », confirme Ondine Suavet. De quoi envisager un avenir ensoleillé.



