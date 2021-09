Circul’ Egg ambitionne de valoriser les coquilles d’œufs

La France est le premier producteur européen avec 15 milliards d'œufs produits annuellement et chaque année 40 000 tonnes de coquilles d'œufs provenant des casseries industrielles, sous-traitantes de groupes agroalimentaires, ne sont que faiblement valorisées. Pourtant, les coquilles d'œufs recèlent de nombreuses propriétés susceptibles d'intéresser certains secteurs, tout en limitant l'impact environnemental de cette filière industrielle. « Nous avons conçu un procédé mécanique qui sépare la coquille de sa membrane. La coquille minérale externe est composée à 98 % de carbonate de calcium et peut notamment servir de matière première à l'alimentation animale et réduire ainsi l'exploitation des carrières de calcaire qui a des impacts environnementaux conséquents. Quant à la membrane interne, la fine pellicule blanche entre la coquille et le blanc d'œuf, elle comporte des molécules qui rentrent dans la composition de compléments alimentaires et de produits cosmétiques », explique Yacine Kabeche, PDG de Circul'Egg, la start-up qu'il a cofondée en 2019 durant ses études d'ingénieur en agronomie.

Une première levée de fonds à venir

Après avoir développé son prototype en 2020, Circul'Egg a lancé une première unité pilote pour tester la robustesse de son procédé en mars dernier. Sa prochaine étape consiste à inaugurer une première usine d'ici début 2022, qui valorisera exclusivement les coquilles d'œufs dits « alternatifs », c'est-à-dire biologiques ou issus de poules élevées en plein air. « Nous sommes en train de préparer notre première levée de fonds, qui devrait se finaliser dans les prochains mois. Notre objectif est de lever entre 600 000 et 800 000 euros. Ce montant s'ajoutera à des emprunts bancaires et à des subventions afin de financer notre première usine, qui nécessite un investissement d'1,5 million d'euros », indique Yacine Kabeche. Pour y parvenir, il peut s'appuyer sur la banque publique d'investissement qui l'a soutenu au démarrage du projet avec une bourse French Tech Emergence d'un montant de 90 000 euros dédiée aux jeunes pousses innovantes. « Bpifrance a permis de renforcer notre R&D. Elle nous a également rendu visible en nous invitant à pitcher lors de salons comme Big. Elle nous apporte aussi de la crédibilité auprès de partenaires bancaires en se portant garante de nos emprunts », souligne l'entrepreneur.

Conquérir la France, avant de s'élargir à l'Europe

Si, pour l'heure, Circul'Egg ne génère pas encore de chiffre d'affaires, elle compte sur sa première usine pour réaliser ses premiers revenus. À moyen terme, elle prévoit aussi d'installer ses modules mécaniques directement dans des casseries industrielles pour valoriser les coquilles d'œufs au plus près de leurs lieux de production. Des discussions sont d'ailleurs en cours avec certaines entreprises du secteur, principalement situées dans le quart nord-ouest de la France. Enfin, une fois que l'industrialisation aura débuté, Circul'Egg envisage de reverser une partie de ses bénéfices aux acteurs en amont de la filière que sont les éleveurs et les casseries dans une logique d'économie circulaire. « Notre objectif est de partager de la valeur avec l'ensemble de nos futurs partenaires. Nous estimons en effet que l'impact sociétal ne doit pas être séparé de l'environnement », conclut Yacine Kabeche, qui veut développer sa société dans l'Hexagone avant de s'attaquer aux pays voisins dans les prochaines années.

