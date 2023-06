« Faire le choix de l’Entreprise Adaptée, c’est faire le choix de la performance qui a du sens », Sébastien Citerne, délégué général de l’UNEA

L'Entreprise Adaptée (EA) est souvent l'objet d'idées reçues et de méconnaissance. C'est pourquoi l'UNEA lance une campagne nationale à destination des entreprises et, plus largement, du monde économique, afin de proposer une nouvelle perception des EA. « Dans l'esprit commun, on ne pense pas tout de suite à l'Entreprise Adaptée. Quand on parle handicap, dans 80% des cas on songe d'abord aux Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) », rapporte Sébastien Citerne, à la tête de l'UNEA. L'association professionnelle vise à développer et à fédérer ces entreprises qui emploient en moyenne dans leurs effectifs 75% de personnes en situation de handicap tout en étant confrontées aux mêmes contraintes concurrentielles que n'importe quelle entreprise.

Sur l'ensemble du territoire, on compte aujourd'hui 800 Entreprises Adaptées, un réseau de TPE, PME et même ETI employant près de 51 000 salariés, et réalisant plus d'1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette campagne s'inscrit dans la continuité du plan « Cap vers l'entreprise inclusive » (2018- 2022), porté par le Ministère du Travail, l'UNEA, APF France Handicap et l'UNAPEI, pour permettre au secteur de jouer un rôle majeur dans l'objectif de réduction du chômage des personnes handicapées, une population souvent éloignée ou exclue du marché du travail, touchée par un taux de chômage deux fois plus élevé.

Des entreprises performantes pour leurs clients

L'UNEA entend réaffirmer que l'Entreprise Adaptée est une entreprise à part entière. « Nous sommes des professionnels. On doit être vus comme n'importe quelle autre entreprise, capable de fournir des produits ou des services de qualité, dans le respect des délais et avec des prix compétitifs », clame Sébastien Citerne. Fortes de ses savoir-faire, son professionnalisme et de la diversité de ses métiers, les Entreprises Adaptées sont des partenaires innovants, performants et agiles pour répondre aux besoins des entreprises et des acteurs publics. « Le réseau des Entreprises Adaptées est essentiel au développement économique du pays », déclare le délégué général. Positionnées sur plus de 250 métiers dont des technologies de pointe dans l'industrie (notamment dans la sous-traitance automobile et aéronautique), ainsi que des services à l'entreprise et aux collectivités, notamment sur des services et des filières d'avenir (mobilité douce, numérique, économie circulaire...), elles répondent à la fois aux ambitions de leurs clients et à leurs engagements RSE.

Les Entreprises Adaptée savent concilier les adaptations liées aux conséquences du handicap de leurs salariés tout en répondant aux exigences de leurs clients : co-construction de solutions, haut niveau de contrôle, capacité à gérer à la fois des petites séries et répondre à des marchés conséquents.

À titre d'exemple, l'UNEA a créé des consortiums afin que des Entreprises Adaptées coopèrent et, pour répondre à l'un des marchés de masques de l'État, une cinquantaine d'entre elles se sont organisées pour confectionner 15 millions de masques en tissus. Le savoir-faire acquis sur ce premier marché a permis aux Entreprises Adaptées de monter en compétences et de gagner plusieurs lots du marché du kit maternité des « 1000 premiers jours ». Savoir coopérer, s'organiser et faire monter en compétences leurs équipes pour répondre à toutes sortes de marchés fait partie de la culture des Entreprises Adaptées.

Un outil inclusif fort au plus près des territoires

« Les Entreprises Adaptées sont un outil inclusif fort permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi, de se professionnaliser, d'acquérir des compétences et de participer à la citoyenneté par le travail », affirme Sébastien Citerne. Selon lui, « le développement économique des Entreprises Adaptées est important car il permet de donner du sens aux politiques d'achats de leurs clients, en permettant à des personnes en situation de handicap d'accéder à des emplois les plus qualifiés possibles et de développer leurs compétences. Avec ce triptyque qualité, délai, compétitivité, les Entreprises Adaptées c'est « la performance qui a du sens ». C'est là la réussite de notre modèle ». Le réseau des Entreprises Adaptées bénéficie d'un fort ancrage territorial. On peut trouver une Entreprise Adaptée de proximité dans tous les départements français. Les EA , ce sont des emplois peu délocalisables (notamment dans les services), occupés par des salariés qui travaillent près de chez eux, sachant que les personnes en situation de handicap sont généralement peu mobiles. Ce modèle gagnant-gagnant contribue au dynamisme économique sur l'ensemble du territoire.