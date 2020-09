Le Big Tour à Paris, l’heure de la relance a sonné !

Pour valoriser les savoir-faire des entrepreneurs en termes de technologie, d'industrie et d'innovation, la tournée fait étape durant deux jours à Paris. « Entrer dans Paris, c'est entrer dans la capitale du monde » s'enthousiasme Patrice Bégay, directeur Exécutif de Bpifrance. L'après-midi de 17h à 20h, les visiteurs seront accueillis dans le village de 3000 mètres carrés avec une dizaine d'espaces dédiés à l'innovation, l'industrie, l'emploi, le climat où seront proposées des animations de réalité virtuelle pour, par exemple, conduire un camion, construire une maison, explorer les fonds marins, imprimer en 3D, trier ses déchets, découvrir les métiers de la plasturgie et des composites ainsi que des nouvelles matières bio sourcées etc.

De nombreux jeux, des cadeaux et le grand concert du soir seront également au rendez-vous... toutes ces animations gratuites sont autant de prétextes pour célébrer la richesse de toutes les industries françaises, les innovations, les technologies. « Tout cela veut dire que rien ne s'arrête et que tout continue. Cet été, nous avons vu des entrepreneurs, des jeunes, des familles entières rêver, oser, entreprendre. Il existe en France une réelle volonté de co-construire le monde de demain. Aux entrepreneurs nous disons, offrez-vous le statut de la liberté. »

La fête du savoir-faire français

Pour Jean-Philippe Sionneau, International PR & Communication Manager du Coq Sportif, « Être entrepreneur et réussir en France, c'est possible. » Partenaire de Bpifrance, la marque est née en France en 1882 avant d'être délocalisée dans les années 70 et 80. Après un rachat en 2005, la griffe de sport a été rapatriée sur sa terre natale à Romilly-sur-Seine dans l'Aube où aujourd'hui 100% des matières sont tricotées et teintes. « Nous sommes vraiment heureux d'accompagner le Big Tour autour de cette mise en valeur du patrimoine entrepreneurial français et d'apporter notre pierre à l'édifice. »

Parmi les nombreux autres partenaires à répondre présents à ces deux journées parisiennes, les sportifs ne sont pas en reste. Le jeune club Paris Basket Ball organise au milieu du village des animations ludiques pour les enfants et les adultes autour du basket avec un ballon et un panier. « Le basket se joue en équipe. Sans les autres, impossible de briller sur le terrain. C'est aussi un sport urbain qui correspond bien à la région parisienne, avec des règles relativement simples. Et puis c'est un sport porteur de show ! » explique Romane Zeli, Responsable des partenariats.

Paris est l'ultime étape de la tournée du Big Tour en France mais elle sera très vite suivie de BIG - Bpifrance Inno Génération- à l'Accor Arena le 1er octobre. « Le Big est le plus grand rendez-vous des entrepreneurs en Europe. Cette sixième édition marquera l'étape finale de cette grande tournée qui a traversé toute la France et un évènement phare de la relance de l'économie. C'était tout naturel qu'il ait lieu chez nous Accor Arena, en première ligne dans la tentative de relance de notre secteur », conclut son Directeur Général Nicolas Dupeux.