Le Big Tour à Nice : l’innovation au cœur de la reprise économique

Dans l'objectif de devenir un territoire d'excellence capable d'égaler les grandes agglomérations européennes, Nice a développé depuis plusieurs années de grands projets comme l'Opération d'Intérêt National (OIN) Éco-Vallée de la plaine du Var, classée depuis 2008 parmi la douzaine d'OIN en France. Localisée à l'Ouest de Nice sur un périmètre de 10 000 hectares, ses objectifs visent à diversifier l'économie de la ville de Nice vers le tourisme d'affaires, les technologies et l'innovation, donc créer des emplois, et prendre en compte tous les enjeux du développement durable: transports, risques, biodiversité, afin d'être éco exemplaire. Pour Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur et Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Big Tour est pour la ville l'occasion de montrer que le Made In France (qu'il a engagé lorsqu'il était Ministre de l'Industrie) ne doit pas être qu'un slogan, mais un engagement de chaque instant. « Ici à Nice, j'ai fait le pari d'une diversification économique et d'une mutation industrielle basée sur des nouvelles filières qui créent de l'emploi. Je veux que l'on explique à celles et ceux qui rêvent d'entreprendre, que les territoires sont une chance et que nous les aidons à se lancer. Je veux que chaque Français soit fier des industries de son pays. »

Le futur, c'est maintenant !

Patrice Bégay Directeur Exécutif de Bpifrance en est certain, « être innovant pour réussir la transition écologique, c'est aussi trouver des solutions pour transformer l'impossible en possible. » La présence d'Arkema parmi les entreprises partenaires illustre parfaitement la volonté du Big Tour de placer l'innovation au cœur des territoires et de la reprise économique. « C'est aussi une occasion unique pour Arkema d'aller à la rencontre des français pour promouvoir nos savoir- faire et leur expliquer que le futur existe déjà ! » s'exclame Gilles Galinier, directeur communication externe. Imaginez un filtre si fin qu'il soit capable de transformer de l'eau croupie en eau potable en quelques secondes, imaginez une nouvelle technique de colle si performante qu'elle permette en un clin d'œil de donner une deuxième vie à nos objets du quotidien au lieu de les jeter à la poubelle, imaginez des pièces d'une complexité extrême réalisées sur mesure en impression 3D qui révolutionnent l'industrie de l'aéronautique, du médical ou du sport.Dans le sport justement, imaginez des semelles de chaussures de foot fabriquées à partir de plantes qui permettent aux joueurs et aux joueuses qui les portent de marquer plus de buts que les autres ! « Alors oui le futur existe déjà, pour le rencontrer c'est très simple. Arkema donne rendez-vous sur le Big Tour, pour y expliquer que les matériaux de demain, ceux dont le grand public rêve, sont disponibles dès aujourd'hui ! »

Chaque jour, dans chaque ville, des hôtes et des hôtesses formés à l'utilisation des matériaux et des solutions d'Arkema seront présents pour faire découvrir les innovations du Groupe au grand public. Ils seront rejoints par des équipiers Arkema sur certaines dates comme à Nice. « Nos salariés, en vacances dans les régions traversées par le Big Tour seront aussi invités à se retrouver sur la tournée pour faire de la pédagogie sur nos innovations, découvrir les autres partenaires et participer ainsi à cette grande et belle aventure » ajoute Gilles Galinier.

Et pour parfaire cette belle journée, sera présent l'un des clubs professionnels de basket les plus emblématiques, les Sharks d'Antibes. Des joueurs de ce club historique seront là pour faire découvrir ce sport convivial qui s'adresse à tous. « A travers quelques animations, nous ferons gagner des places pour les premiers matchs de la saison. Nous sommes ravis de pouvoir participer à un évènement comme le Big Tour, qui sera également l'occasion d'officialiser le partenariat entre la BPI et les Sharks. Nous vous attendons nombreux ! » conclut Mathieu Le Naour, directeur commercial & marketing.