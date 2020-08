Le Big Tour à Port Barcarès : promouvoir l’innovation et les technologies

Pour le maire du Barcarès et premier vice-président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Alain Ferrand, recevoir le Big Tour sonne comme une évidence, « tout d'abord parce qu'il est essentiel de faire connaître auprès de notre jeunesse tous les débouchés qu'offre l'industrie Française trop méconnue du grand public. Elle nous a prouvé durant le confinement combien elle était essentielle à notre pays, et nos touristes seront encore plus réceptifs ! » Par ailleurs, promouvoir l'innovation et les technologies de pointe fait écho à la volonté municipale en matière de développement de la ville dont l'économie est basée sur le tourisme. « Mais pour rester attractifs, nous devons sans cesse innover, imaginer et créer de nouveaux concepts » précise Alain Ferrand.

La technologie est ainsi au centre de tous les projets. En dehors des moyens mis en œuvre pour le Village de Noël ou lors du festival Electrobeach, le projet de parc éolien en mer viendra prochainement créer un tourisme industriel, complément du tourisme scientifique déjà proposé par le Centre de Recherche sur les Ecosystèmes Marins (CREM). « Comme un chef d'entreprise, un maire doit faire preuve de vision, d'audace, de passion et bien sûr d'engagement pour mener à bien ses projets, et cela quelles que soient les circonstances. Alors cet été l'aventure c'est la France et c'est au Barcarès avec le Big Tour et Bpifrance, et j'espère que, comme l'année dernière -avec les masques en plus- ce rendez-vous remportera de nouveau un beau succès ! » s'enthousiasme Alain Ferrand. Et Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance d'ajouter, « on a la chance en France d'avoir des élus engagés, volontaires, audacieux, fiers de leur territoire, qui ont compris le sens et les enjeux de cette grande tournée, que nous co-construisons avec eux. »

La protection sociale dans le transport et la logistique mise en lumière

Les entreprises du transport et de la logistique ont démontré leur importance durant cette période de crise sanitaire, il sont « indispensables ». C'est donc naturellement que les institutions de la branche, Carcept Prev, OPCO Mobilités et AFTRAL, acteurs de la formation et de la protection sociale et membres du Groupe de protection sociale KLESIA, ont souhaité mettre en avant la diversité des métiers du secteur. Jean-François Rimoux, Directeur de la Communication et de la RSE du Groupe KLESIA, déclare, « en allant directement sur les lieux de villégiature des Français, nous conservons un contact privilégié avec eux, grâce à Bpifrance qui promeut l'entrepreneuriat dans les territoires. » Une simulation de conduite d'une grue auxiliaire est prévue et les visiteurs pourront assister en direct aux premiers essais des conducteurs en herbe. Des quiz seront également proposés et seront l'occasion de gagner des lots aux noms des « Indispensables ».

Le célèbre club des Dragons sera aussi de la partie. Seul club de Rugby à XIII à jouer dans les championnats anglais depuis 2005, il a gagné en 2018 la coupe d'Angleterre à Wembley. « Sur le Big Tour nous partageons un stand avec Narbonne Volley. Des vidéos seront diffusées pour montrer les grandes heures de gloire des Dragons et des joueurs seront présents pour assurer des séances d'autographe », annonce Jean-Charles Tolza, Chargé de Mission / Grands Comptes.