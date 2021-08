Le Big Tour à Vieux Boucau : tous au service de la transition énergétique

Au cœur de la Côte Sud des Landes, Vieux-Boucau accueille chaque été 25 000 touristes - contre 1500 habitants en hiver !-, venus surfer sur les vagues de l'Atlantique, faire du paddle sur le Lac marin ou partir en VTT à la découverte des sentiers cachés entre les dunes de sable et la forêt. « Un territoire plein de ressources et de vitalité, où se trouvent de grandes entreprises de l'agroalimentaire, comme la maison Labeyrie, et qui abrite le technopôle Domolandes, consacré à la construction durable et numérique, et dédié aux entreprises de la filière du bâtiment » déclare Pierre Froustey président de MACS et maire de Vieux-Boucau.

Après la crise sanitaire et les confinements successifs, qui ont malmené les secteurs du bâtiment, de la construction et de l'agroalimentaire, l'initiative Big Tour est attendue avec un grand enthousiasme. « Pour les entreprises du territoire, comme Materrup, qui a développé un béton breveté à base d'argile générant entre -50 % et -80 % de CO2 qu'un béton classique, c'est l'occasion de bénéficier d'un coup de projecteur bienvenu, porteur d'espoir. Soyons fiers de nos entreprises, qui sont à la pointe, et peuvent proposer aux personnes qui sont en vacances des opportunités d'informations mais aussi d'emplois sur notre territoire. »

Promouvoir toutes les industries

« Le Big Tour existe aussi pour promouvoir toutes les industries, sous toutes les formes, de la réalisation à la conception et au conseil » souligne Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance. Promouvoir les industries, comme filières d'excellence et montrer aux visiteurs que leur travail est porteur des transformations et des transitions. C'est le cas de Teréga, acteur incontournable des infrastructures de transport et de stockage de gaz, qui couvre tout le grand sud-ouest.

« En permettant à des industriels comme Teréga de présenter leurs solutions, le Big Tour répond à la problématique centrale de l'accompagnement de la transition énergétique et redonne le moral à tous ceux qui ont besoin de voir par leurs propres yeux des entreprises ancrées dans le territoire, qui agissent et aident tous ceux qui s'engagent dans les mêmes combats » confie Dominique Mockly, président directeur général de Teréga. Sur son stand, l'entreprise prévoit une animation 3D qui permettra à chacun d'imaginer ce que sera le système énergétique à l'horizon 2050. Un outil interactif, capable de s'enrichir des idées des visiteurs. « En tant que partenaire du Big Tour, nous nous réjouissons de cette tournée qui saura, à n'en pas douter, mettre en valeur le dynamisme, l'innovation et la présence dans les territoires, dont l'ADN de l'événement est porteur »