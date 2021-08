Le 2 août, le Big Tour de Bpifrance met le cap sur les Sables d'Olonne

Pas peu fière de détenir le record de fréquentation du Big Tour lors de la première édition de 2019, la station balnéaire des Sables d'Olonne s'apprête à recevoir la « Tournée de la relance », l'événement qui réunit tout au long de l'été les entrepreneurs, les élus, les étudiants, les demandeurs d'emplois et les familles pour échanger sur des thèmes aussi variés que l'innovation, le défi climatique, la solidarité et l'emploi. « Les Vendéens partagent un goût pour le collectif et le positif qui correspond bien à l'état d'esprit du Big Tour analyse Alain Blanchard, vice-président de l'agglomération. Cette journée nous permet de valoriser nos savoir-faire locaux auprès du grand public, mais aussi de montrer que Les Sables d'Olonne sont, bien plus qu'un lieu de villégiature, une ville dont l'économie tout entière est tournée vers la mer. »

Si la sous-préfecture vendéenne compte un port de plaisance, un port de commerce et le 4ème port de pêche français, elle accueille aussi des chantiers navals, de nombreux bureaux d'étude ainsi que le pôle NUMERIMER qui réunit plusieurs entreprises de la transition numérique. Depuis quelques années, une école d'ingénierie (Intech), une école de commerce (IES) et l'Institut Supérieur du Tourisme font également venir de nombreux étudiants qui participent au dynamisme du territoire et seront bientôt en quête d'un premier emploi.

Stimuler l'envie d'oser, d'innover, d'entreprendre

Afin d'ouvrir le débat sur le savoir-faire entrepreneurial français à la sortie des plages, les organisateurs de cette tournée hors-norme ont vu grand avec une émission de 90 mn retransmise en direct (Vive ta Ville dès 15h30), des démonstrations sportives, des chasses au trésor, des quizz, des expériences de réalité augmentée et un grand concert à partir de 21h15. Le Village des Partenaires permettra aussi d'aller à la rencontre de start-ups, d'industriels et d'entreprises culturelles, solidaires ou créatives résolument inspirantes. Pour Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance, « le Big Tour permet de découvrir des choses incroyables grâce à des partenaires formidables, engagés et investis d'une même mission : celle de donner l'envie aux Français d'entreprendre leur vie. »

Aux Sables d'Olonne, ce sera par exemple le cas de Pierre Martinet, le célèbre « Traiteur intraitable », ancien boucher-charcutier devenu leader hexagonal du marché des salades traiteurs. Parti d'une simple boutique, il emploie aujourd'hui 710 personnes dans 5 usines en France - dont une à La Mothe Achard, à vingt kilomètres. Sa politique RSE, initiée en 1992, permet aujourd'hui d'éviter plus de 253 tonnes de déchets plastiques par an tandis que ses nouvelles gammes végétales et veggie rencontrent un vrai succès. « Nous voulons montrer aux jeunes qu'une ETI familiale comme la nôtre peut répondre avec créativité aux attentes des consommateurs et aux grands défis écologiques de notre époque, conclut le chef d'entreprise. Il faut oser aller de l'avant, innover, c'est par le travail qu'on peut avancer. »