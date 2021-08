Big Tour : la Rochelle fête l'emploi, la relance et l'entrepreneuriat

Alors que les aoûtiens déferlent dans le centre-ville de La Rochelle pour profiter du charme de la cité maritime, les grands containers jaunes du Big Tour de Bpifrance s'apprêtent à ouvrir leurs portes pour leurs proposer une expérience d'un tout autre genre. « De 17h à 21h, le Village des Partenaires, composé de 15 espaces, permettra de participer à des animations afin de conduire une grue en réalité virtuelle, de visiter une usine, de se croire à l'intérieur d'une fusée ou encore de confectionner des cosmétiques à base de produits naturels», explique Patrice Bégay, directeur de la communication de la banque publique d'investissement qui organise l'événement. À travers ces animations ludiques et pédagogiques, les visiteurs pourront ainsi mieux comprendre le rôle essentiel des entrepreneurs dans le dynamisme économique de leur territoire, mais aussi trouver les informations pour se lancer dans la grande aventure entrepreneuriale ou se mettre en relation avec des entreprises qui recrutent. « L'emploi sera mis à l'honneur pour aider nos jeunes à trouver un poste poursuit Patrice Bégay. Afin de sortir plus forts de cette période, c'est le moment de recruter les talents pour enclencher de nouveaux projets et se réinventer ».

Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle et président de la Communauté d'Agglomération se réjouit quant à lui d'accueillir l'événement pour la troisième fois : « Si notre tissu économique s'est montré résilient, grâce notamment aux aides allouées, et que les acteurs du tourisme rebondissent, l'emploi souffre encore d'une inadéquation entre l'offre et la demande malgré l'amélioration due aux dispositifs que nous mettons en place explique-t-il. Le Big Tour invite à porter un autre regard sur l'entrepreneuriat, à consolider les projets et à montrer que La Rochelle est aussi une ville qui accueille de nombreux grands acteurs du nautisme, du bâtiment, de l'industrie, de la santé et de l'agroalimentaire. »

Valoriser l'industrie, les innovations et la créativité économique

Après la retransmission en direct de l'émission « Vive ta ville » qui donnera la parole aux acteurs locaux, le Village des Partenaires sera donc l'occasion de découvrir des initiatives inspirantes et solidaires, des savoir-faire « made in France », des solutions pour préserver l'avenir de la planète ou encore des technologies insoupçonnées. Dans le container du groupe industriel mondial Arkema spécialisé dans les matériaux de spécialité, les visiteurs seront par exemple invités à participer à plusieurs expériences qui leur montreront comment des matériaux et solutions innovantes et durables peuvent répondre efficacement aux grandes problématiques sociétales que sont la production et le stockage d'énergies renouvelables, la qualité de l'eau potable, la préservation des ressources, la réduction des émissions de CO2 ou encore l'isolation des bâtiments.

« Le Big Tour est l'occasion de faire découvrir nos métiers et nos engagements RSE, mais aussi de montrer qu'avec 7500 employés, 35 usines et 7 centres de recherche en France, nous sommes au cœur des territoires, et notamment de la Région Aquitaine où nous développons une filière d'excellence et de nombreux partenariats, explique Gilles Galinier, directeur de la communication du groupe Arkema. Mercredi soir à la Rochelle, la confiance en l'avenir sera sans nul doute au rendez-vous.