Big Tour : destination Arcachon le 7 août

Au plus haut de la saison touristique, la ville d'Arcachon accueille aujourd'hui la 16e étape du Big Tour de BPI France. De 15h30 à 23h, toutes les générations sont invitées à venir participer aux nombreuses animations proposées sur le front de mer, face à l'île aux oiseaux, pour découvrir toutes les facettes de l'entrepreneuriat français. L'événement commencera par la retransmission en direct de l'émission « Vive ta ville » qui donnera la parole aux élus et aux acteurs économiques locaux, puis de très nombreuses activités permettront de mieux comprendre les savoir-faire, les innovations et les engagements environnementaux des partenaires de la tournée. « Le Big Tour, c'est le tour de France des communautés de Bpifrance explique Patrice Bégay, directeur de la communication de la banque publique d'investissement. Le Coq vert pour le climat, la French Fab pour l'industrie française, la French Tech pour les starts-up et l'innovation et la French Touch pour l'art de vivre à la française. »

À travers des quizz, des jeux, des chasses aux trésor et des démonstrations sportives, les visiteurs pourront se familiariser avec ces univers et peut-être avoir la chance de trouver un emploi ou de repartir avec l'envie de se lancer dans la grande aventure entrepreneuriale... « Cet événement s'inscrit dans notre volonté de continuer à dynamiser la ville en mettant en avant la nouvelle économie, se réjouit Pierre Cavoli, premier adjoint au maire. Si l'entrepreneuriat touristique se porte bien grâce à une belle saison 2020 et aux efforts des acteurs locaux publics et privés, la ville d'Arcachon accueille aussi des start-ups dans le domaine de la santé, du bien-vieillir et du traitement de l'eau qui trouvent ici une richesse culturelle et des équipements adaptés à 2h50 de train de la capitale. »

Un événement pour oser redistribuer les cartes

De retour de la plage ou d'une promenade en bateau dans le bassin, les estivants seront ainsi invités à prendre conscience du dynamisme des entreprises françaises et du rôle essentiel qu'elles jouent non seulement dans l'économie d'une région mais aussi dans la réussite de la transition écologique de tout le pays. Ils pourront ainsi tester leurs connaissances sur le stand de Veolia, qui accompagne les acteurs locaux engagés dans les défis de l'eau, des déchets et des énergies vertes. « En région Sud-Ouest, la préservation de la ressource est un des enjeux majeurs du changement climatique, explique Serge Sassus, directeur de la région Sud-Ouest de l'activité Eau chez Veolia. En partenariat avec les collectivités et les industriels, nous mettons en place les solutions permettant de réduire notre impact sur l'eau : compteurs intelligents, digitalisation des réseaux d'eau potable ou réutilisation après traitement des eaux usées. ».

La SNCF sera également présente pour sensibiliser le grand public à son rôle dans la décarbonation de l'économie. « Le train est une réponse immédiate aux préoccupations des territoires en matière de limitation de notre empreinte carbone, rappelle Stéphanie Rismont, directrice de la Communication du Groupe SNCF. En le choisissant, les voyageurs rejettent 50 fois moins de CO2 qu'en voiture et 80 fois moins qu'en avion, tandis que le transport de marchandises par le fret ferroviaire permet d'éviter la circulation de plus de 100.000 camions sur nos routes chaque année. D'autre part, nous sommes convaincus que la mobilité accessible à tous permettra de mieux répartir la croissance de l'économie au service de nos régions. ». Sur le stand de la SNCF, les visiteurs pourront d'ailleurs découvrir les nouvelles offres, dont les « forfaits annuels télé-travail » qui donneront peut-être envie à certains touristes de venir découvrir le tout nouvel espace de coworking de la ville, Startway, situé à 300m de la gare...