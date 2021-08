Le Big Tour à Biscarrosse : pas de répit pour la transition écologique

Au Nord-Ouest du département des Landes, à quelques kilomètres de la Gironde, du Bassin d'Arcachon et de la Dune du Pyla, se trouve la ville de Biscarrosse, dotée d'un patrimoine naturel exceptionnel (3 lacs, l'océan, la forêt des Landes...). « Biscarrosse est une station balnéaire qui vit essentiellement de l'activité touristique. Accueillant près de 100 000 habitants et visiteurs en haute saison, son offre d'hébergements est composée de 26 000 lits marchands et 20 000 lits non-marchands, caractérisé principalement par des campings haut de gamme et résidences de tourisme » explique Hélène Larrezet, maire de Biscarrosse.

Le 8 août, la station balnéaire accueillera le Big Tour, événement grand public et gratuit qui a pour vocation de promouvoir de façon ludique et festive auprès des vacanciers tout le savoir-faire entrepreneurial français. « Pour nous, le Big Tour est l'occasion de mettre à l'honneur les pépites de notre territoire, de parler des hommes et des femmes (bénévoles, chef d'entreprises, commerçants, agriculteurs) qui ont cet élan vital si précieux, des idées, des projets novateurs et qui font front à l'adversité. Face à la crise sanitaire que nous traversons, nous souhaitons que cette édition soit, comme en 2020, une belle fête qui nous permette de nous changer les idées le temps d'une journée et d'une soirée mais aussi, pourquoi pas, de faire naître des vocations chez les plus jeunes ».

La transition écologique, au coeur de la relance

Le Big Tour, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les enjeux climatiques de demain. Partenaire de la tournée, l'ADEME (Agence de la transition écologique) sera présente à chaque étape pour mobiliser les citoyens, les acteurs économiques et les territoires. Aider chacun à progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. « Être innovant, c'est aussi réussir la transition écologique, trouver des solutions pour transformer l'impossible en possible » s'enthousiasme Patrice Bégay, Directeur de la Communciation de Bpifrance.

« L'ADEME est un acteur incontournable de la transition écologique, thématique au cœur de la relance. Nous nous sentons en phase avec l'esprit du Big Tour et la volonté de sortir de la période difficile que nous venons tous de traverser, en nous réunissant autour de valeurs communes. Notre présence s'inscrit dans la continuité de ce que nous avions initié avec Bpifrance, il y a quelques années, sur le French Fab Tour : nous sensibilisions alors les industriels aux enjeux de transition écologique, en les invitant à en devenir acteurs » se souvient Arnaud Leroy, Président-Directeur général de l'ADEME.

Dans le village du Big Tour, les visiteurs pourront participer à un quizz, présenté par Fred Courant de l'Esprit Sorcier, sur la transition écologique. « Une manière ludique d'interroger les visiteurs sur les enjeux climatiques et de faire émerger des prises de conscience. Car même durant la pause estivale, la transition écologique doit poursuivre son chemin ! »