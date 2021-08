Le Big Tour au Grau d’Agde : une étape sous le signe de l’emploi

« Le Big Tour, c'est la tournée de la fierté du savoir-faire-français. La tournée pour ceux qui veulent oser, innover, entreprendre » lance Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance à la veille d'une nouvelle étape qui se tiendra en bordure de la Méditerranée, au Grau d'Agde, lundi 16 août. Lancé il y a tout juste un mois, à Etaples-sur-Mer (62), le grand événement orchestré par Bpifrance est placé, cette année, sous le signe de la relance.

« La commune d'Agde est très heureuse d'accueillir pour la 2e année consécutive, le Big Tour, pour promouvoir l'entrepreneuriat français, notamment auprès de nos jeunes. Nous allons sortir de cette pandémie et les aider, leur donner envie d'épouser une carrière dans l'entreprise française, pour redresser ensemble notre pays. Nous avons besoin de toutes les énergies ! » déclare Gilles D'Ettore, maire d'Agde.

Et en effet, la jeunesse aura toute sa place, à chaque étape de la tournée. « Le Big Tour sera en effet l'occasion pour les chefs d'entreprises de pouvoir recruter de jeunes talents grâce à notre espace VTE (Volontariat territorial en entreprise), porté par Bpifrance et tous les partenaires - ministères, écoles, entreprises » annonce Patrice Bégay.

Tous au service de la dynamique économique

Et que seraient les entreprises, sans leur précieux partenaire incarné par l'Urssaf ? Ce réseau de 16 000 collaborateurs, répartis sur tout le territoire à travers 22 entités régionales, a pour mission de collecter les cotisations sociales pour les reverser directement aux acteurs qui financent la protection sociale. L'Urssaf remplit également un rôle d'accompagnement essentiel, durant toutes les étapes de la vie de l'entreprise. « Etre présent sur le Big Tour est pour nous une belle opportunité, pour communiquer sur le rôle d'amortisseur économique et social qu'a joué l'Urssaf durant la crise sanitaire et rappeler que nous sommes un partenaire de la relance. La reprise de l'économie va s'accompagner d'un retour des prélèvements et des cotisations sociales mais l'Urssaf établira la temporalité la plus adaptée aux besoins de chacun. Nous sommes, tout comme le Big Tour, au service d'une dynamique économique ! » explique Estelle Denize, directrice de la communication de l'Urssaf et secrétaire générale du Conseil d'administration.

La présence de l'Urssaf sur le Big Tour prendra tout son sens, dans un lieu touristique comme la commune d'Agde, où l'emploi saisonnier est très développé. « Nous serons aux côtés des restaurateurs, qui rencontrent parfois des difficultés à recruter, pour les conseiller et les aider à faire face à la reprise. Nous prendrons également le temps d'échanger sur une thématique qui nous tient à cœur : la promotion de l'emploi déclaré. »