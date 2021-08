Le Big Tour à Narbonne : penser l’économie locale de demain

Riche de son patrimoine culturel et naturel méditerranéen, la septième ville la plus peuplée d'Occitanie attire chaque année plus d'1,3 million de visiteurs. Regroupant 37 communes et 130 000 habitants, le Grand Narbonne a su s'adapter aux aléas de ces derniers mois et accompagner ses entreprises et commerçants grâce à une politique économique à la fois ambitieuse et réaliste.

Une agglomération motrice de la relance

Durant la crise sanitaire, le Grand Narbonne a fait partie de ces collectivités qui ont montré un soutien particulièrement important face à la détresse économique de leurs entreprises et commerçants. « Avec le programme Keetiz comprenant une application mobile, les consommateurs ont été incités à acheter dans leurs commerces de proximité : 20% du prix de leurs achats leur étaient directement remboursés. Au total, le Grand Narbonne a consacré 500 000€ à ce dispositif qui a rencontré un grand succès », explique Jean-Michel Alvarez, Vice-Président du Grand Narbonne en charge notamment de l'Economie et de la relance. Le Grand Narbonne a également orchestré deux sessions « Coup de Pouce reprise » : 1504 entreprises ont pu bénéficier de ces 500€ d'aide.

Grâce à sa dimension tout public, les 24 dates du Big Tour permettent aux collectivités de valoriser largement le potentiel économique de leur territoire et les savoir-faire de leurs acteurs locaux, comme le précise Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance : « Le Big Tour part à la rencontre des Français, des Françaises, des entrepreneurs mais aussi des commerçants et de tous les autres héros qui font vivre nos territoires. »

Un territoire aux enjeux multiples

Déjà partenaire du Big Tour en 2019, Orange s'inscrit dans cette démarche de valorisation et d'attractivité des collectivités en permettant aux zones moyennement denses comme le Grand Narbonne d'être efficacement connectées. « Orange déploie la fibre pour 60% des logements du département et est, directement et indirectement, pourvoyeur d'emplois dans l'Aude pour près de 700 personnes » témoigne Yves Lebeau, directeur des relations avec les collectivités locales dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Enjeux majeurs de l'économie de demain, la 5G et les actions mises en place par les équipes Orange pour atteindre l'objectif net zéro carbone d'ici 2040 sont particulièrement mises en avant durant le Big Tour.

Le Grand Narbonne porte également un projet de territoire axé sur la transition écologique et la croissance verte, salué par plusieurs labels : Territoire à énergie positive pour la croissance verte, Cap Cit'ergie, Contrat d'objectifs territorial... « Le but de l'agglomération est d'insuffler une dynamique de croissance verte à destination des acteurs économiques », affirme Jean-Michel Alvarez.

Pour sa première participation au Big Tour, Narbonne souhaite mettre l'accent sur ses atouts en termes d'innovation, de nouvelles technologies et de création d'emploi. Avec ses trois pépinières, ses deux hôtels d'entreprise et sa manufacture de la glisse, le Grand Narbonne est prêt à accueillir les futurs entrepreneurs de la région et d'ailleurs.