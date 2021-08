Le 12 août, le Big Tour de Bpifrance s'invite à la sortie des plages du Barcarès

Sera-t-il possible jeudi soir de rencontrer son futur employeur ou de trouver l'énergie pour créer son entreprise en rentrant d'un match de beach-volley ou d'une balade en kayak ? C'est en tous cas le pari de Bpifrance, qui installe ses containers jaunes et sa grande scène de spectacle sur le front de mer de la station balnéaire du Barcarès afin d'inviter les vacanciers à venir oser, innover et entreprendre. « Le Big Tour met un coup de projecteur sur l'industrie française et sur notre destination touristique, mais surtout sur les métiers d'avenir pour dire à notre jeunesse que s'ils veulent entreprendre, ils peuvent réussir ici, sur leurs terres résume Alain Ferrand, maire du Barcarès.

Pour Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance, « le Big Tour, c'est la tournée de ceux osent, et il faut parfois beaucoup de courage et de détermination pour se lancer. » Après la retransmission en direct sur les réseaux sociaux de l'émission « Vive ta Ville » qui donne la parole aux entrepreneurs locaux, les 300 partenaires de l'événement ont imaginé des activités et des animations ludiques et pédagogiques afin de sensibiliser le grand public à la créativité des entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs d'activité. L'occasion de s'immerger dans un bain d'optimisme en découvrant des parcours hors du commun, des start-ups innovantes, des industriels qui œuvrent pour l'avenir de la planète ou des initiatives solidaires qui veulent transformer durablement la société.

Une tournée sous le signe de la relance et du climat

Pour cette troisième édition du Big Tour, l'accent sera mis cette année sur la relance, avec la volonté de libérer les énergies créatrices et de proposer des offres d'emploi. Un espace dédié au programme VTE (Volontariat territorial en entreprise) permettra notamment à des étudiants en alternance ou récemment diplômés d'accéder à des postes à responsabilité dans des PME ou des ETI de toutes les régions. La transition environnementale sera également au cœur de tous les débats, afin de donner à voir le savoir-faire et les initiatives des entreprises françaises pour préserver l'avenir de la planète.

Le groupe Engie ira par exemple à la rencontre du grand public pour asseoir sa position de premier fournisseur d'électricité verte et de gaz naturel, mais aussi de premier producteur d'éolien terrestre et de solaire en France. « Les consommateurs nous connaissent peu et nous confondent encore très souvent avec EDF explique Marion Deridder Blondel, directrice marketing et communication chez Engie. Nous voulons leur faire découvrir nos offres dans les domaines de la mobilité verte, du chauffage et de la climatisation, de l'autoconsommation solaire ou même du dépannage avec MesDépanneurs.fr ».

Pour ce faire, les visiteurs pourront participer à une grande « chasse aux idées reçues » qui les invitera à découvrir les différents métiers du groupe en famille. Jeudi, ce sont d'ailleurs de nombreuses idées reçues sur la morosité économique qui devraient fondre comme neige au soleil de Barcarès...