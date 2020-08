Le Big Tour au Havre : la valorisation du Made in France

Le Havre est une ville portuaire et le premier port à conteneurs de France. Dans la grande zone industrielle adossée au port, elle abrite des industries très diversifiées (énergie, chimie, automobile, métallurgie, agro-alimentaire, collecte et valorisation des déchets...). Inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO grâce à son architecture moderne et proposant une programmation culturelle attractive et un parcours artistique dans l'espace urbain, elle jouit d'une économie touristique en pleine croissance depuis une vingtaine d'années.

Le Havre, capitale de la transition énergétique, s'oriente également vers les énergies marines renouvelables. « Une usine unique au monde de fabrication de pales et de nacelles d'éoliennes en mer va prochainement ouvrir en lieu et place d'une centrale à charbon », souligne Jean-Baptiste Gastinne, 1er adjoint au maire chargé du développement économique de la ville. « Ainsi, il nous a semblé naturel que le Big Tour 2020 fasse étape au Havre. Cet événement contribue à valoriser le savoir-faire industriel local dans la perspective d'y accueillir les industries du futur.». Pour Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance, « cette tournée du Big Tour a pour vocation de promouvoir tout le savoir-faire français, territorial, aussi bien industriel, technologique, innovation : la French Fab, la French Tech, la French Touch, la French Génération/ Transition, tous réunis sous un même étendard. »

Relocaliser en France

Cette étape est l'occasion de « montrer à tous les entrepreneurs qu'il est possible de produire en France - avec 10 ans d'expérience, nous en sommes la preuve », indique Jean-Philippe Sionneau, responsable communication chez Le Coq Sportif. Grande marque du sport français et international fondée en 1882 dans l'Aube, Le Coq Sportif est l'équipementier de la team du Big Tour. « C'est important de participer à cette grande fête de l'entrepreneuriat, de l'innovation et du savoir-faire français », ajoute-t-il. Après plus de 15 ans de production en Asie, la marque associée à toutes les grandes victoires du sport français a pris le parti depuis 2009 de rapatrier petit à petit près de 100% de sa production textile (tricotage et teinture) et de chaussettes en France, créant une centaine d'emplois directs dans son usine à Romilly-sur-Seine et indirects à Troyes. « Petit à petit, nous avons réussi à relocaliser la production, à créer et à pérenniser des emplois, à maintenir des métiers en voie de disparition comme celui de couturière, à valoriser le savoir-faire français et à faire vivre la filière dans tout le département (dont 2 entreprises qui déclinaient). Quand on veut, on peut ! »

Les visiteurs du Big Tour pourront également découvrir le STB Le Havre, club emblématique de basket qui fête ses 130 ans cette année. « Le basket est très ancien au Havre et un vecteur important de croissance. Bpifrance a créé une émulation, un rapprochement avec des entreprises autour de l'esprit sportif et défend les clubs de manière très active. L'idée est de développer le business, d'échanger des compétences et des expériences entre partenaires », précise Édouard Morlot son Président.