Le Big Tour débarque à Trouville le 17 septembre

Avec sa plage longue d'1,2 kilomètres, Trouville-sur-Mer est avec Deauville l'une des principales stations balnéaires de Normandie.

Parmi les grandes entreprises présentes dans la Région, Ferrero est « la plus normande des entreprises italiennes », dixit Fausto Rotelli, Directeur des Relations Extérieures. Cette année encore, Ferrero participe au Big Tour de Bpifrance durant lequel il partage un stand avec Veralia pour présenter leurs deux marques iconiques. Les visiteurs pourront ainsi découvrir l'histoire de Ferrero installé en Normandie depuis plus de 60 ans.

Située à Villers-Écalles, la plus grande usine de production de Nutella dans le monde emploie 400 salariés et exporte ses produits au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Espagne etc. « Nous assurons un quart de la production mondiale » soutient Fausto Rotelli. Au niveau national, près de 1 500 personnes travaillent pour l'entreprise qui génère globalement de l'activité pour 10 000 personnes. Lors du Big Tour, les visiteurs pourront profiter sur le stand d'une visite 3D des lignes de production avec un casque de réalité virtuelle. Le cycle de production du verre de Veralia, le plus grand producteur d'emballage en verre français, pourra également être découvert puisque le pot de Nutella est recyclable à 80% et peut contenir jusqu'à un tiers de verre recyclé ! Naturellement, des produits seront distribués aux familles consommatrices et passionnément attachées à la marque ! Pour Fausto Rotelli, le Big Tour est un rendez-vous incontournable. « Nous sommes un groupe familial, il existe une solidarité, une protection mais chacun d'entre nous est aussi une sorte de micro-entrepreneur au sein de l'entreprise. Partager sur le Big Tour cette pédagogie, cette simplicité d'approche est une chance ». Des stages et des contrats en alternance seront également proposés pour rejoindre les équipes.

Des animations sportives assurées par la présence de Clubs professionnels

Depuis bientôt 10 ans, Bpifrance soutient le sport collectif français masculin et féminin, en s'associant avec ses clubs les plus emblématiques que ce soit dans le football, le basketball, le handball, le rugby, le volleyball, le hockey-sur-glace et le water-polo. Parmi les 55 clubs sportifs regroupés dans la communauté des Meneurs, le Club professionnel masculin évoluant en NM1 Caen Basket Calvados sera présent pour animer dans la bonne humeur cette journée festive. Pour Thierry Godfroy, Directeur Général du Club, « un entrepreneur partage avec un sportif de haut niveau les points communs que sont le challenge, le travail, la performance et le dépassement de soi ». Et le Big Tour représente l'occasion unique de rassembler ces entrepreneurs et ces sportifs autour de valeurs communes défendues sans relâche par Bpifrance.