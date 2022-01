Le Green PPA, la solution vertueuse d’Engie pour se prémunir de la volatilité des prix de l’électricité

Fin 2020, Amazon annonçait avoir signé plusieurs contrats d'achat d'électricité avec Engie, permettant de lancer la création d'importants projets éoliens et solaires aux États-Unis, en Italie et en France. Début 2021, c'était au tour d'Orange de s'associer avec le groupe français pour mettre en œuvre une solution globale d'approvisionnement en énergie renouvelable sur tout le territoire.

Après ces deux super-géants, les industriels et les collectivités sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces contrats qui leur permettent d'acheter à prix fixe, pour une période de 3 à 20 ans, une quantité définie d'énergie verte produite par un site identifié, existant ou en cours de construction. « Alors que le prix du gaz et de la tonne de CO2 bat chaque mois de nouveaux records, impactant les prix de l'électricité, les « PPA », pour Power Purchase Agreement, répondent aux attentes des clients professionnels qui veulent réduire leur empreinte carbone tout en maitrisant leur budget énergétique, explique Laurent Gass, responsable Nouvelles Offres et Innovation chez Engie Green. Ce type de contrat leur permet en effet d'avoir plus de visibilité sur leur approvisionnement à moyen et long terme grâce à un prix fixe compétitif, garanti sur toute la durée de leur contrat. »

Une énergie propre, fiable et certifiée

Peu développé en France malgré une demande de plus en plus forte, ce type de contrat direct entre un producteur d'électricité verte et un consommateur a déjà fait ses preuves. Leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables, Engie fournit déjà plus de 3,5 GW dans le cadre de « PPAs hors site » aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe du Nord pour des clients tels que L'Oréal, Microsoft, Google ou Amazon. À chaque fois, l'électricité produite est injectée dans le réseau, puis les experts d'Engie alignent les courbes de production et de consommation afin de garantir un lien direct entre le producteur et le client final. «Avec l'expertise de Bureau Veritas et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), Engie propose même à ses clients une plateforme digitale qui utilise la technologie de la blockchain pour vérifier à tout instant l'exacte correspondance de leur consommation avec la production de l'installation, poursuit Laurent Gass. Cette traçabilité offre à nos clients la preuve de la décarbonation de leur énergie, ce qui leur permet de chiffrer leurs engagements dans le cadre de leur politique RSE. »

Alors que les « Green PPA » français d'Amazon et d'Orange devraient être opérationnels à horizon 2022-2023, la flambée des prix de l'énergie pourrait inciter l'État à faire évoluer les contraintes réglementaires et les possibilités d'accès au foncier, afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce genre de contrats. « Cette hausse des tarifs de l'électricité nous offre l'occasion de repenser collectivement la question des modèles, analyse Laurent Gass, et ainsi de donner un vrai coup d'accélérateur à la transition énergétique des territoires... »