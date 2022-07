Mixity récompense des initiatives inclusives dans les médias et la production de contenus

Cette année, ce rendez-vous a abordé en sujet central :

"Comment l'industrie de la production de contenus et les médias influent sur le public en matière de Diversité et Inclusion" ?

L'après-midi a été rythmé par des interventions de personnalités nationales et internationales, des débats sur des thèmes complémentaires. Les personnes intervenantes ont pu partager leur expertise et les différentes tables rondes ont permis d'avoir des éclairages sur les progrès à réaliser sur les sujets :

Du récit au réel

Industrie des médias : question de genre

Rendre la production plus inclusive : l'effet papillon

Mesure de l'inclusion : quels critères pour évaluer avec la date versus la perception

Des "talks" ont largement mis en lumière les nombreuses actions menées pour améliorer l'inclusivité de toutes les diversités dans les médias (source, interviews...), devant et derrière les caméras, dans l'univers de jeux vidéo et du monde virtuel.

Mixity a créé pour le WorkPlace Inclusion Forum, le "Prix de l'Initiative dans les médias et de la production de contenus", ouvert aux associations et aux entreprises.

Le jury suivant a proposé de multiples projets :

Adrien Figula-Letort CEO de AFL Diversity

Gilles Fichteberg, Président délégué AACC

Tatiana de Francqueville, Directrice Générale de La Tribune

Virginie Sassoon, Membre du Club du XXIe siècle

Sandrine Charpentier, CEO de Mixity

Les critères pour départager les différentes propositions ont reposé de façon majeure sur :

La qualité générale du projet

L'intersectionnalité

La créativité / l'innovation

L'impact

Après l'examen de tous les dossiers et des délibérations enthousiastes, le jury a décerné cinq prix (Or, Argent, Bronze, Coup de Coeur, Impact Digital) dont les lauréats sont :

- OR - The Sandbox/People of Crypto et Nyx, représentée par Rémy Bompar, Operations Manager, remis par Sandrine Charpentier, (photo Mathis Queraux)

- ARGENT - La Chance, représentée par son président Marc Epstein, remis par Virginie Sassoon,

- BRONZE : BechdelIA, représentée par Chloé Daudier, co-développeuse, remis par Dominique Crochu, cofondatrice de Mixity

- COUP DE COEUR : Visible représentée par Florence Dauchez, cofondatrice, remis par Tatiana de Francqueville

- IMPACT DIGITAL : Simone Média représentée par Céline Daugenet, Rédactrice en Chef déléguée, remis par Adrien Figula-Letort.

Ce dernier a annoncé la création du Grand Prix de la Diversité et Inclusion ouvert, sur cinq catégories (EgalitéFH / Handicap / Multigénération / Multiculturel / LGBt+), à toutes les entreprises, les associations, les collectivités.

Cet événement est co-organisé par Mixity et AFL Diversity.

Pour les candidatures à déposer gratuitement avant le vendredi 30 septembre : ICI

Merci à nos partenaires : têtu-connect, AFL Diversity, Chut, AACC, La Tribune, Diversidays

