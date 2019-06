Paroles d'acteurs dans les territoires : Aménagement numérique (3/5)

THD 59-62 : « Un partage d'objectifs très fort »

Le très haut débit accélère dans les Hauts-de-France. Créé en 2013 par la Région, le département du Nord et celui du Pas-de-Calais, le syndicat mixte « La fibre numérique 59-62 » s'est fixé comme objectif de couvrir intégralement la zone publique en fibre optique d'ici à 2021, soit plus de 1150 communes. Un projet auquel s'est associée la Banque des Territoires, soucieuse de permettre un accès Internet très haut débit à tous.

« Nous avons un très bon partenariat parce que la Banque des Territoires a une vision stratégique globale de l'aménagement du territoire et du numérique en particulier, tant sur le plan des infrastructures que des usages. Ce n'est pas uniquement un accompagnement de financement et de déploiement. Il y a un partage d'objectifs très fort », relève Christophe Coulon, président du syndicat mixte La Fibre numérique 59-62 et vice-président du conseil régional des Hauts-de-France. « Nous avons convergé très rapidement pour arriver à construire ce qui est aujourd'hui le projet le plus ambitieux en matière de déploiement en France », ajoute-t-il.

De fait, la couverture en prises de fibre mise en oeuvre par le syndicat, qui s'appuie sur une soixantaine de sous-traitants locaux, a avancé à un rythme inégalé dans le pays. Et les chiffres ne cessent d'augmenter... « Nous prévoyons cette année de mettre en service 170 000 prises. A la fin de cette année, nous serons pratiquement à la moitié de notre programme, puisque nous aurons 300 000 prises », se réjouit Christophe Coulon. Un bilan à mi-parcours plus que positif.

