Paroles d'acteurs dans les territoires : Ecomobilité (4/5)

« La Banque des Territoires est arrivée au bon moment et a cru en Clem' »

Le concept de smart city n'est pas réservé qu'aux zones urbaines. Il s'invite désormais dans les campagnes, là où la mobilité se résume encore trop souvent à l'usage d'une voiture individuelle. « Nous nous sommes dits qu'il fallait travailler sur une mobilité moins chère et plus vertueuse au niveau environnemental et nous avons eu l'idée de mettre en place un système d'auto-partage électrique, simple d'utilisation et peu coûteux », raconte ainsi Jérôme Nury, député de l'Orne et, à l'époque, maire de Tinchebray- Bocage. C'est ainsi qu'est née, en 2014, une initiative originale, concrétisée grâce à un partenariat avec la start-up francilienne Clem', qui propose le partage de véhicules électriques via une plateforme web dans les territoires péri-urbains et ruraux. La jeune pousse a bénéficié du soutien de la Banque des Territoires, entrée à son capital. « Ce qui lui a permis de se développer et d'être aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la mobilité partagée et électrique en France », se félicite Jérôme Nury.

De fait, le système adopté par cette commune pionnière est un tel succès que « l'initiative a été reproduite dans la France entière. Nous avons reçu beaucoup d'élus et d'entreprises qui venaient voir comment cela fonctionnait », détaille l'ancien maire. Surtout, en apportant son expertise et son soutien financier, « la Banque des Territoires est arrivée au bon moment et a cru en Clem' ». Depuis, la pépite poursuit son déploiement et l'écomobilité ne cesse de gagner du terrain...

