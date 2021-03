Qualité de l’air : quels acteurs, quelles solutions pour agir ?

La pollution de l'air est la deuxième cause de mortalité évitable en France. Pour adresser collectivement cette priorité environnementale et sanitaire, ENGIE, bluenove, emlyon business school, Grenoble Ecole de Management, International Mozaïk ont conçu un dispositif de co-construction inédit destiné à lutter contre la pollution de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. La démarche rassemble citoyens, industriels, experts et représentants de la société civile pour imaginer les solutions de demain et agir pour une meilleure qualité de l'air.

Le projet se déroule en trois phases :

Du 8 janvier au 8 février, une première étape a consisté à recueillir les avis des citoyens et des experts afin de poser un diagnostic sur la perception des enjeux de la qualité de l'air ainsi que sur l'actualité scientifique du secteur. Cette consultation citoyenne a généré plus de 1 600 contributions. Les données collectées, croisées aux solutions et programmes déjà existants, ont nourri des ateliers de problématisation rassemblant ambassadeurs, experts et acteurs de la qualité de l'air.

Les 30 mars et 1er avril, des ateliers de créativité rassembleront une centaine de participants parmi lesquels des acteurs institutionnels reconnus sur le volet scientifique et environnemental, mais également des collectivités, des acteurs économiques, de l'innovation, de la santé, de l'emploi, de la finance, du sport, de la culture, ou de l'éducation. Ils auront pour objectif envisager collectivement des solutions aux problématiques définies par nos experts. Un jury composé d'acteurs décisionnaires et engagés récompensera les meilleurs projets.

A l'issue de cette journée d'idéation collective, une phase d'expérimentation de ces initiatives débutera sur deux territoires de la région : Grenoble et Lyon.

Pour aller plus loin :

Cette démarche Qualité de l'Air est un dispositif inspiré des ENGIE People's Lab. Le People's Lab est une initiative née il y a trois ans sous l'impulsion de l'équipe ENGIE Culture/Communauté/Ecosystème et ENGIE University. Elle incarne la conviction que l'intelligence collective des écosystèmes d'ENGIE et de ses partenaires peut apporter des réponses innovantes aux évolutions sociétales nécessaires du 21e siècle.