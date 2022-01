Trophées Femmes en EA & en ESAT : l’égalité professionnelle femme/homme à l’honneur

EA ou ESAT, inscrivez vos candidates aux Trophées Femmes en EA & en ESAT afin d'agir ensemble pour l'égalité professionnelle femme/homme avec ONU Femmes France. « Les Trophées embarquent les entreprises par le biais de l'égalité professionnelle », souligne Dominique du Paty, fondatrice d'Handiréseau et organisatrice de l'événement. C'est un enjeu majeur pour les entreprises et un sujet d'actualité, renforcé par une loi promulguée en décembre dernier pour accélérer l'égalité économique et professionnelle.

Parmi les entreprises partenaires de l'événement, Alstom porte l'inclusion et l'égalité professionnelle au cœur de sa stratégie, de ses valeurs et de sa culture d'entreprise. Animé d'une volonté affirmée de s'améliorer sur plusieurs indicateurs (écart de rémunération, écart de taux d'augmentations individuelles et de promotions entre les femmes et les hommes, pourcentage de salariées ayant reçu une augmentation à leur retour de congé maternité...), le constructeur ferroviaire a obtenu 94 points sur 100 à l'index de l'égalité femmes-hommes 2019 en France. « Le métier d'Alstom consiste à développer et commercialiser des solutions de mobilité durable, et notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams, destinées à tous les publics sans discrimination de quelque nature qu'elle soit. Or nous ne faisons jamais aussi bien notre métier que lorsque les collaboratrices et les collaborateurs, ainsi que les fournisseurs et les sous-traitants avec lesquels nous travaillons, incarnent cette diversité », souligne Amandine Noureldin, directrice des achats responsables. « Ainsi, dans le cadre de notre politique de Responsabilité Sociétale, nous nous assurons de la visibilité des Entreprises Adaptées dans notre processus de sélection achats », ajoute-t-elle.

L'accélération de l'égalité professionnelle

En juillet 2020, cet événement a eu un succès retentissant au sein du groupe avec une forte mobilisation des employés pour soutenir la candidature de Marlène Martinvalet et pour célébrer son succès après qu'elle a remporté le Prix du Public. « Nous attendons la nouvelle édition avec impatience pour continuer à promouvoir les valeurs d'inclusion, de diversité et d'égalité professionnelle. Les Trophées sont un formidable moment d'échanges et de partages d'émotions autour de personnalités inspirantes », s'enthousiasme Amandine Noureldin.

Le 8 mars prochain, les EA et les ESAT pourront renforcer leur engagement en faveur de l'égalité des sexes en signant la charte WEPs (Women Empowerment Principles) initiée par ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact). Les entreprises signataires s'engageront sur 3 des 7 principes qui la composent : l'autonomisation des femmes ; l'équité salariale et la non-discrimination ; la promotion de la formation et du développement professionnel des femmes. Ce faisant, elles rejoindront une communauté de partage de bonnes pratiques et d'influence composée de plus de 2 200 entreprises dans le monde dont une soixantaine en France (Accor, BNP Paribas, Carrefour, L'Oréal, Orange...). Le Trophée #HeForShe, qui sera remis à un salarié pour son action remarquable en matière d'égalité, s'inscrit dans le mouvement de solidarité international du même nom, porté par ONU Femmes et représenté par son ambassadrice Emma Watson, contre les inégalités et les discriminations liées au genre. Pour Handiréseau et ONU Femmes France, la reconnaissance du travail des femmes est l'une des clés de leur émancipation. Le 18 janvier prochain, le webinaire sur l'égalité professionnelle dans le secteur du handicap sera introduit par Marie-Pierre Rixain, députée à l'origine de la loi du 26 décembre 2021 sur l'accélération de l'égalité économique et professionnelle.

