Le marché de la voiture hybride en 2021

La voiture hybride : une part de marché qui a triplé en 2020

La crise sanitaire a entraîné une chute des ventes de véhicules en France en 2020. Les voitures à essence et diesel sont les plus concernées par cette situation. La vente de véhicules diesel est en effet passée de 34% en 2019 à 30% en 2020, tandis que le recul est encore plus grand pour les véhicules à essence (passés de 58 à 47% des ventes).

En parallèle, la gamme de voitures hybrides rechargeables a enregistré une croissance de ventes de véhicules phénoménale, selon l'étude réalisée par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Elle est ainsi passée de 7,6 % en 2019 à 21,5 % en 2020.

Cette situation ne se constate pas seulement dans l'Hexagone, mais également dans le reste de l'Europe, où l'accélération des ventes de véhicules hybrides et électriques est encore plus importante. Elles ont même dépassé celles du diesel, qui ne représentent plus de 25% du marché. Face aux nombreux avantages que propose la voiture hybride rechargeable, cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

Pourquoi la voiture hybride rechargeable attire autant ?

De nombreuses raisons poussent aujourd'hui les automobilistes à opter pour un véhicule hybride.

Une autonomie accrue du véhicule

C'est son fonctionnement qui distingue avant tout ce type de voiture de ses homologues dits classiques. En effet, elle utilise en même temps deux moteurs : un moteur thermique et un moteur électrique. Ce dernier est puissant, avec une batterie dotée d'une plus grande capacité, en plus d'une prise de recharge externe, qu'il suffit de brancher sur une prise domestique durant 3 à 4 heures. Lors des freinages et des décélérations, la batterie se recharge toute seule. Ainsi, la capacité d'une voiture hybride rechargeable est de 7 à 13 fois plus importante qu'une voiture hybride classique.

Ses caractéristiques lui permettent de rouler sur de plus grandes distances en électrique (sur environ 60 km), mais aussi à des vitesses plus élevées, au même titre qu'un véhicule thermique traditionnel. À l'aide d'une simple commande, le conducteur peut choisir le mode de conduite qu'il désire adopter : 100% électrique ou hybride.

Un mode de conduite écologique

Les constructeurs automobiles privilégient de plus en plus la technologie hybride pour entamer une transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement. Ainsi, de nouveaux modèles arrivent régulièrement sur le marché. Les constructeurs s'engagent d'ailleurs souvent à offrir une seconde vie aux batteries de voitures électriques.

Opter pour une voiture hybride rechargeable permet de limiter les émissions de gaz polluants. Ce type de véhicule permet également de limiter la pollution sonore dans les villes, qui nuit à la santé de tous. Il est en effet impossible d'installer des murs anti bruit partout et de procéder à une amélioration de l'isolation phonique de tous les appartements urbains. Il s'agit donc d'une excellente alternative pour réduire le bruit en ville. Ce type de véhicule vous permet aussi d'anticiper les différentes réglementations qui ne cessent de se durcir dans les différentes grandes villes de France comme Paris ou Lyon.

Une consommation de carburant réduite

Étant donné que la voiture n'utilise le moteur thermique que très rarement, la consommation de carburant est largement réduite par rapport à un véhicule à moteur thermique. Évidemment, tout dépendra du mode de conduite de l'automobiliste.

Les bonnes habitudes à adopter pour sa conduite en véhicule hybride

Il est possible de préserver l'état de sa batterie, tout en optimisant l'autonomie de sa voiture hybride rechargeable au quotidien. Pour éviter une usure prématurée de votre batterie, il est par exemple conseillé de conserver une capacité de charge de 20 à 80%. Cela évite que la voiture soit à un niveau de charge trop élevé ou trop bas en permanence.

Il est également conseillé de profiter du mode de recharge de la batterie par décélération. En anticipant les ralentissements, vous pourrez en effet bénéficier du mode de récupération d'énergie tout au long du trajet. Il suffit pour cela d'arrêter d'accélérer et de permettre au véhicule de ralentir.

Une autre habitude à adopter au quotidien est de préchauffer la batterie. La plage de température de fonctionnement optimal pour les batteries de technologie lithium-ion se trouve entre 0 et 45°C. Lorsque votre voiture se trouve à la bonne température, elle fonctionne mieux, car les réactions chimiques se déroulent parfaitement. A contrario, la perte d'autonomie peut aller jusqu'à 50% lorsqu'il fait trop froid, car il y a moins d'énergie disponible.

Si votre voiture est dotée du mode éco, n'hésitez pas non plus à l'utiliser. Il permet de limiter la puissance délivrée aux roues. Ce mode de conduite convient tout à fait à un usage urbain.

Voiture hybride : la tendance pour 2021

Le succès des véhicules hybrides ne se dément pas depuis le début de l'année 2021. En effet, alors que leurs homologues totalement électriques tendent à perdre des parts de marché, on assiste à une impressionnante progression des ventes de voitures hybrides depuis le mois de janvier 2021.

Les chiffres sont éloquents : en seulement trois mois (janvier, février et mars 2021), les mises en circulation de voitures hybrides ont atteint le chiffre record de 101 683, contre 39 584 au premier trimestre de l'année précédente. Alors qu'ils occupaient 10,9% de part de marché au 1er trimestre 2020, les véhicules hybrides ont occupé un taux de 23% de part de marché au 1er trimestre 2021. Cette hausse spectaculaire annonce une très belle année pour ce type de véhicule.

Qu'il s'agisse de modèles hybrides ou de modèles hybrides rechargeables, la tendance est clairement à la hausse et les experts s'attendent à la poursuite de cet engouement sur le reste de l'année 2021. Il semble en effet que de plus en plus d'automobilistes souhaitent affirmer leur démarche écoresponsable et leur intérêt pour la protection de l'environnement au travers de l'achat de leur véhicule.

