Les Bons Artisans : L’entreprise regroupant les meilleurs professionnels du bâtiment en passe de devenir le N°1 du secteur au niveau national

Les artisans et les professionnels du bâtiment en sont, eux-mêmes, pleinement conscients, et trouvent dans leur collaboration avec www.lesbonsartisans.fr un bon (le meilleur) moyen de faire reconnaître leur savoir-faire et, ce qui devrait aller de pair, leur savoir-être professionnels. Les clients plébiscitent aussi le modèle, l'indice de satisfaction alimenté par les retours d'expériences est, en ce sens, édifiant !

Quand le dépanneur semble rimer avec arnaqueur

Nombreux sont les lecteurs qui se sont délectés des déboires du héros de Jean-Paul Dubois dans son roman « Vous plaisantez monsieur Tanner ». Un livre drôle pour le lecteur mais beaucoup moins pour le protagoniste de cette histoire ayant décidé de restaurer la maison dont il vient d'hériter et qui se retrouve, à l'occasion, face à des maçons complètement fous, des couvreurs et des électriciens en pleine démence.

Pourtant, la réalité n'a souvent rien de tellement différent de cette fiction. Les témoignages de proches ayant eu à subir des arnaques, des malfaçons, des pressions, même des intimidations de la part des plombiers, maçons, chauffagistes ne manquent pas et monopolisent bien souvent les discussions autour de la table du dimanche ou de la machine à café.

Bien sûr, le rappel de quelques règles de bon sens permet de se prémunir d'une grande majorité des arnaques les plus courantes, par exemple ne pas faire confiance aux publicités (cartes de visites, flyers, etc. déposés dans les boîtes aux lettres ou dans les halls des immeubles), aux démarcheurs qui ne vous abordent plus uniquement en sonnant à votre porte, mais de plus en plus par téléphone, demander un devis avant toute intervention, ne pas payer la totalité de ce dernier avant la fin des travaux, etc.

Pourtant, quelques règles de bon sens permettent d'éviter ces pièges, de faire baisser le stress et donc de choisir le professionnel ou l'artisan qui viendra réparer l'incident sans mauvaises surprises à la clef.

Pourtant beaucoup de ces professionnels sont tout à fait honnêtes et si vous recherchez un plombier en France, il vous suffira de le faire via votre moteur de recherche favori ou de vous rendre sur le site lesbonsartisans.fr, vous allez comprendre pourquoi en lisant ce qui suit.

Faire réaliser des travaux de rénovation ou d'entretien et être dépannés dans l'urgence demandent autant d'exigence

Contrairement à ce que beaucoup d'artisans et de professionnels du bâtiment continuent à défendre dans le cadre de leurs activités, il n'y a aucune raison de penser qu'une intervention en urgence serait plus complexe à planifier qu'une intervention de maintenance, de remise aux normes ou de rénovation. En effet, dans la plupart des cas de fuites, de problèmes électriques, de pannes de chauffage, de vitre brisée, etc. quelques gestes simples permettent de sécuriser l'habitation, comme couper l'arrivée d'eau ou de gaz, par exemple, et donc ensuite de rechercher un professionnel ou un artisan et de lui téléphoner plus sereinement pour régler le problème.

C'est justement cette démarche de traiter avec autant de sérieux les demandes d'intervention qu'elles soient urgentes ou non, de donner tout de suite les premiers conseils à même de sécuriser la situation, qui fait que les clients de lesbonsartisans.fr reviennent en toute confiance vers eux pour d'autres demandes ou projets.

La création d'un climat de confiance entre professionnels et clients

C'est certainement dans ce domaine que lesbonsartisans.fr ont le plus eu à travailler. C'est en effet cette question de confiance qui a toujours primé dans les relations entre les professionnels du bâtiment et leurs clients. Avant, la rencontre avec un artisan se faisait par le bouche-à-oreille. Cela n'était, d'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, pas toujours gage de qualité, mais permettait quand même de limiter les possibilités d'entourloupe, tout le monde connaissant assez souvent une personne ayant déjà eu à faire avec ce professionnel si quelque chose se passait mal, cela entrainait rapidement des sanctions commerciales. Aujourd'hui, le mode de vie en ville et même à la campagne ne permet plus ces « cooptations » ou du moins plus rarement et la personne qui a besoin de faire réaliser des travaux plus ou moins importants en plomberie, en peinture ou en chauffage ne pourra plus compter que sur internet pour trouver la ou les compétences professionnelles dont il a besoin.

Pour pallier ce déficit de confiance, lesbonsartisans.fr ont mis en place un système de sélection des professionnels. Ces derniers doivent posséder les savoir-faire de leur métier, mais aussi respecter la charte de l'entreprise qui garantit à ses clients la bonne exécution dans les règles de l'art des prestations demandées, le tout à des prix convenus à l'avance et en toute transparence entre le professionnel en question, le client et lesbonsartisans.fr.

De plus, le fait d'avoir mis en place un système de collecte et d'analyse après intervention du niveau de satisfaction client via l'outil trustpilot.com permet non seulement de rassurer le futur utilisateur, mais aussi de mettre en place les corrections nécessaires en cas de dysfonctionnement sur telle ou telle intervention.

Au moment de la rédaction de cet article, l'indice de satisfaction est de 97.5% selon le site d'avis en ligne truspilot.com pour plus de 50.000 interventions par an.

Quel intérêt de faire compliqué quand on peut faire simple ?

C'est souvent ce que l'on reproche à de nombreux sites internet de mis en relation entre professionnels et particuliers. Ces derniers se limitent bien souvent à n'être que des boites aux lettres qui réceptionnent et transmettent de manière automatique des demandes à des prestataires susceptibles d'y répondre, mais sans garantie de la qualité de la réponse en question.

Chez lesbonsartisans.fr que vous utilisiez le formulaire de contact mis à votre disposition et permettant de commencer à détailler votre besoin d'intervention ou que vous préfériez, vu le caractère urgent de la demande, leur téléphoner directement, vous serez mis en contact avec un des chargés d'affaires de l'entreprise. C'est lui qui validera techniquement et financièrement le besoin d'intervention. Ce n'est, de toute façon, qu'une fois accepté le devis, que vous serez contacté par le professionnel le plus compétent. Rien à voir donc avec les sites et les plateformes de mis en relation vues plus haut.

Aujourd'hui, le double objectif de lesbonsartisans.fr est, non seulement de conforter son modèle de sélection et de contrôle des partenaires avec lesquels l'entreprise travaille sur tout le territoire national, mais aussi de continuer le développement de son réseau pour mettre à la disposition de ses clients de nouvelles compétences que ce soit dans le cadre de nouveaux projets, de rénovations, de maintenance ou de dépannage d'installations existantes (ex. : nouvelles technologies, rénovation énergétique, etc.). Le maître mot restant le même, la transparence, transparence des prix, des prestations, des relations avec ses partenaires et ses clients.