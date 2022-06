Quelle est l’importance du Team Building pour une entreprise ?

Permettre aux employés de créer des liens entre eux

L'organisation d'ateliers de team building constitue une occasion parfaite pour les employés d'apprendre à se connaître et créer du lien en dehors du cadre de travail. Les différentes activités à caractère ludique, en petits groupes, permettent de socialiser avec d'autres membres. En particulier, lorsque l'entreprise compte un grand nombre de nouveaux employés, qui n'ont pas eu le temps de s'intégrer aux autres.

Cela leur permet de briser la glace et de renforcer leur confiance en s'appuyant sur des leviers universels grâce aux jeux analogiques qui leur seront proposés. Si en tant qu'entreprise, vous souhaitez organiser des ateliers de team building, venez découvrir des idées intéressantes pour des activités de team building originales .

Booster les performances individuelles et améliorer le travail d'équipe

Au sein d'une entreprise, l'intelligence collective apporte de la valeur ajoutée. Il importe donc d'aider chacun à trouver sa place au sein du collectif et à dévoiler son potentiel, de telle sorte que la productivité de l'entreprise soit affectée positivement.

Avec des individus confiants qui donnent le maximum d'eux-mêmes, les résultats des équipes ne peuvent qu'être tirés vers le haut. Tout cela est possible notamment grâce au team building. Véritable outil managérial, à ne pas confondre avec l'outil de récompense, caractérisé par des activités de consommation (karting, bowling...), l'organisation de ce genre d'événements nécessite la conception de jeux étudiés pour induire certaines formes de communication ou de collaboration entre les participants. Il est donc recommandé de faire appel à des spécialistes comme Autreman qui intervient partout en France et produit ces activités de team building.

Créer un environnement de travail sain

Organiser régulièrement ces événements permet de créer des parenthèses informelles pour rassembler les collaborateurs et créer de la cohésion. Les membres d'une équipe peuvent côtoyer leur manager dans un contexte autre que celui du bureau. Ils apprennent à se connaître et à se découvrir en l'absence des étiquettes hiérarchiques.

Les activités de consolidation d'équipe constituent ainsi des outils pour désamorcer des conflits, amorcer une communication du changement, fédérer autour de la culture et des valeurs de l'entreprise...

Transmettre la culture de l'entreprise aux employés

Les ateliers de team building contribuent aussi à l'enracinement de la culture de l'entreprise auprès du personnel. À titre indicatif, la culture d'entreprise est l'ensemble des normes, valeurs et objectifs qui caractérisent une entreprise et la différencient de la concurrence. Elle est un pilier stratégique dans l'organisation d'une entreprise et favorise :

l'esprit d'équipe

une bonne relation client

une bonne image de l'entreprise auprès de ses publics externes

De plus, cette culture est définie par la personnalité des dirigeants et la culture professionnelle des salariés. Afin de mettre en place une bonne culture, il est nécessaire de renforcer la communication interne. C'est là qu'interviennent les activités de team building. Elles peuvent mettre l'accent sur les valeurs de l'entreprise et encourager les participants, à adopter une certaine attitude dans le travail.

Encourager le leadership et la prise d'initiatives

Mettre en place un environnement professionnel sain encourage la prise d'initiatives. Vous découvrirez des talents cachés et pourrez faire émerger de nouveaux leaders. Vos collaborateurs seront libres de s'exprimer et de proposer leurs idées dans un cadre plus informel.

De même, leur engagement et leur loyauté sont renforcés en période de crise. En effet, avoir le sentiment d'être écouté et de faire partie d'un groupe incite à plus d'efforts. Quelle que soit la situation, les collaborateurs sauront défendre leur entreprise.

Renforcer la cohésion au sein des équipes

Pendant les ateliers, les équipes doivent apprendre à collaborer afin de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Après avoir effectué des activités de team building ensemble, les collaborateurs comprennent mieux les forces et les faiblesses de chacun et apprennent à travailler ensemble en tirant le meilleur des compétences de chacun.

Véritable performance collective, le team building réunit autour d'une activité, différentes équipes, et permet de renforcer les liens et la cohésion entre les collaborateurs. De fait, cela induit une intelligence collective et plus de valeur ajoutée en entreprise.