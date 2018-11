Quelles démarches pour obtenir une carte grise ?

Une obligation légale

Obligatoire pour circuler sur la voie publique, la carte grise concerne tous les véhicules neufs et d'occasion : les voitures, les motos, les scooters, les tricycles et quadricycles, les tracteurs et engins agricoles ainsi que les remorques de plus de 500kg en PTAC. Bien que mentionnant le nom du propriétaire du véhicule, le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété : c'est un titre de police permettant d'identifier un véhicule. En conséquence, en l'absence de présentation ou de mise à jour lors d'un contrôle, le conducteur s'expose à une amende.

Une démarche dématérialisée

Depuis la fermeture des guichets « carte grise » des préfectures en 2017, toutes les démarches concernant la carte grise doivent désormais être effectuées en ligne. Cependant, le site dédié de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, mis en place par l'Etat, recueille des avis négatifs des usagers : des délais trop longs et de nombreux bugs. Heureusement, grâce au SIV, le Système d'Immatriculation des Véhicules, un professionnel de l'automobile habilité peut réaliser la démarche d'immatriculation pour un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion.

Les étapes en ligne

Habilité par la Préfecture et agréé par le Trésor Public, le site CarteGriseMinute.fr propose, quant à lui, un service rapide et fiable. Entièrement en ligne, les démarches à effectuer s'articulent autour de 4 étapes-clés :

Le calcul du tarif grâce au calculateur de tarif légal de la carte grise, avec en option le choix des plaques d'immatriculation

La constitution du dossier, finalisée par le règlement, en 3 fois si besoin, des taxes et de la prestation

Le traitement de la demande le jour même, avec la vérification des justificatifs et, en en cas de pièce manquante, un échange par mail

La délivrance de la carte grise, avec d'abord une carte provisoire grâce à un CPI, Certificat Provisoire d'Immatriculation, ou à un AECT, Accusé d'Enregistrement Changement de Titulaire, puis avec la réception d'une carte définitive, expédiée par l'Imprimerie Nationale sous 7 jours

Pour obtenir sa carte grise en ligne en quelques clics, rendez-vous sur le CarteGriseMinute.fr qui permet l'envoi d'une carte grise 24h après réception du dossier.

