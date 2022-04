Rachat de crédit et nouveau projet immobilier : est-ce intéressant avec la remontée des taux immobilier ?

Dans un contexte où la demande des particuliers est déstabilisée, avec un pouvoir d'achat qui se dégrade, la hausse des prix des logements, et la guerre en Ukraine, les taux d'emprunt pour l'immobilier sont aussi à la hausse depuis le mois de janvier, sur fond de nouvelles recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) pour durcir les conditions de prêt.

En conséquence, sur le seul mois de mars, le nombre de prêts bancaires accordés est en recul de 17.8 %, en glissement annuel. Ceux qui n'avaient pas osé acheter pendant la crise sanitaire, et qui différaient leur acquisition ont-ils loupé le coche ? Rien n'est perdu ! Les conditions pour emprunter continuent d'être très avantageuses, et l'achat immobilier reste possible malgré la hausse des taux immobiliers. En outre, pour retrouver sa capacité d'emprunt des solutions comme le rachat de crédit immobilier existent.

Prêts longs : une solution pour acheter un bien immobilier

Seuls les ménages les plus aisés peuvent emprunter sur des durées courtes, et leur part s'accroît parmi les acheteurs de biens. Les emprunteurs ayant le moins d'apport personnel se replient sur des prêts plus longs, pour lesquels la hausse des taux immobiliers est moins forte. On retrouve là les (primo) accédants à la propriété, ainsi que des (primo) investisseurs.

Selon l'observatoire du crédit logement, au cours du 1er trimestre, 63.3 % des prêts bancaires finançant la résidence principale ont été accordés avec une durée supérieure à 20 ans, et moins du quart des emprunteurs obtiennent un taux inférieur à 1 %.

À la mi-avril, le taux moyen atteint 1.22 %, en progression de 16 points depuis décembre 2021.

Bonne nouvelle cependant : tous les emprunteurs bénéficient pour l'instant de crédits à des taux inférieurs à l'inflation. La hausse des taux immobiliers reste modérée.

D'autres solutions existent comme augmenter son apport.

Parfois, il faut aussi revoir ses critères d'achat, en revoyant ses ambitions à la baisse, ou en cherchant un bien dans un autre quartier tout simplement.

Le rachat de crédit immobilier pour réduire le coût du crédit

Une autre solution pour réduire le coût du crédit est le rachat de crédit immobilier. Cela consiste à souscrire un nouveau prêt immobilier dans une nouvelle banque (afin d'obtenir un taux d'intérêt plus intéressant), et à rassembler sous un prêt et une mensualité uniques plusieurs emprunts immobiliers (ou non). Leurs montants peuvent différer. De plus, il n'est pas nécessaire qu'ils aient été souscrits au même moment, ni aux mêmes taux, ni dans la même banque.

Procéder à un rachat de prêt immobilier permet de mettre fin à un surendettement, (ou de l'éviter), et de diminuer le montant d'un crédit. C'est aussi un moyen de diminuer le nombre d'échéances à rembourser mensuellement. Le pouvoir d'achat est alors amélioré ! Cela permet en outre de refinancer son prêt immobilier. On peut ainsi économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois sur le coût total de son emprunt.

Rachat de crédit immobilier : comment trouver un comparateur ?

Les courtiers en prêt immobilier spécialisés en rachat de prêts proposent des taux immobiliers variables. Pour faire le tri, et choisir celui qui convient le mieux à la situation et aux besoins de chacun, le site de comparaison Lesfurets a développé un outil pour comparer les offres de rachat de crédit immobilier en ligne.

Même lorsque l'on préfère se tourner vers sa banque dans un premier temps, connaître les taux moyens de rachat de prêt immobilier, et pouvoir jouer la carte de la concurrence, permet d'arriver mieux armé devant son banquier. Comparer son rachat de prêt immobilier avec le comparateur Lesfurets est gratuit, rapide, et sans engagement.