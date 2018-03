Recrutement : les nouvelles méthodes efficaces et innovantes

De nouvelles méthodes de recrutement émergent pour trouver le candidat idéal. (Crédits : DR)

Le recrutement est l’enjeu principal de toute entreprise, pure player ou acteur dit “classique”. Comment dénicher la perle rare, celui ou celle qui arborera fièrement les couleurs de l’entreprise tout en challengeant son fonctionnement actuel pour le meilleur ? Les codes changent : les candidats sont de plus en plus exigeants et maintenant conscients de leur valeur ajoutée. Il est apparu évident que les entreprises avaient donc tout intérêt à prendre la parole pour vanter intelligemment leur marque employeur. Retour sur quelques méthodes innovantes du moment.