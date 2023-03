SCPI en assurance vie : les 3 critères à retenir pour investir

Critère n°1 : étudier le choix de SCPI disponibles

En 2022, la popularité des SCPI a atteint son summum. Avec 10,2 milliards placés dans des sociétés civiles de placement immobilier, les épargnants ont témoigné de leur confiance dans cet investissement de pierre papier rémunérateur.

Nombre d'entre eux choisissent d'investir dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. En plus de profiter de la souplesse de cette enveloppe fiscale sans équivalent, ils bénéficient d'une imposition sur les rendements servis plus douce que celle des revenus fonciers. Mais attention : toutes les SCPI du marché ne sont pas disponibles en assurance vie. Et d'un contrat à un autre, l'offre proposée varie grandement.

"Allier les atouts de l'assurance vie avec les rendements de la pierre papier constitue une excellente solution patrimoniale pour faire travailler son épargne sur le long terme, confirme Antoine Cesari, conseiller en gestion de patrimoine de Portail-SCPI.fr. Néanmoins, il faut privilégier les contrats qui vous donnent accès aux meilleures SCPI du marché, sans quoi votre placement risque de vous décevoir."

Critère n°2 : vérifier que 100 % des loyers sont versés

La sélection de SCPI proposée dans un contrat donné n'est cependant pas le seul facteur à étudier. En effet, chaque assurance vie comporte ses propres conditions d'investissement, et ce quel que soit le support : fonds en euros, actions, obligations, trackers boursiers... Il en va de même pour les supports immobiliers.

Dans le domaine de la pierre papier, il faut savoir que le versement de l'intégralité des revenus locatifs générés par la SCPI n'est pas systématique. Dans certains cas, les termes du contrat prévoient que seuls 85 ou 90 % des loyers sont effectivement reversés à l'assuré. Autrement dit, la rentabilité de votre placement s'avère significativement amputée.

Prenons l'exemple d'une SCPI dont le taux de distribution 2022 se situe à 4,53 %, soit la moyenne du marché. Dans le cadre d'un contrat délivrant l'intégralité des rendements, ce taux s'appliquera tel quel (avant fiscalité). Mais si votre assurance vie prévoit le versement de 85 % des revenus locatifs, le rendement véritable se situera alors à 3,85 % seulement.

"Du point de vue de l'épargnant, il n'y a aucune raison de choisir un contrat qui ne vous reverse pas la totalité des revenus produits par les SCPI, souligne Antoine Cesari. Pour une personne qui détient une assurance vie avec une telle restriction, il sera souvent plus pertinent d'ouvrir un nouveau contrat qui sera mieux adapté pour accueillir ses investissements de pierre papier. C'est d'autant plus vrai que l'horizon d'investissement de la SCPI se situe à 8 ans minimum, soit le délai requis pour optimiser la fiscalité de l'assurance vie."

Critère n°3 : scruter les frais du contrat

Pour finir, le sujet des frais ne doit pas être négligé. Investir en SCPI implique des frais, comme la commission de souscription ou les frais de gestion. De même, un contrat d'assurance vie comporte des frais, notamment des frais de gestion et, parfois, des frais sur les versements.

Si vous n'y prenez pas garde, la facture devient rapidement salée puisque ces multiples frais vont se superposer. Heureusement, certaines politiques tarifaires s'avèrent plus favorables que d'autres. Il est par exemple possible d'opter pour une assurance vie sans frais d'entrée ni frais sur versement au titre du contrat. De même, les offres les plus compétitives affichent des frais de gestion au plus bas, vous permettant de tirer le maximum de votre épargne immobilière.

"Le mille-feuilles de frais peut grever significativement la performance de vos placements, insiste Antoine Cesari. Pour y échapper, il faut faire jouer la concurrence, notamment avec l'assistance d'un conseiller spécialisé qui pourra vous présenter plusieurs solutions adaptées à votre situation et vos objectifs."

