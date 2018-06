Catherine Friboulet réinvente les lampes LED

Dès la création en 1985 de la société ADDIS spécialisée dans les composants électroniques, Catherine Friboulet est intégrée à l'aventure en tant qu'assistante. Elle n'avait cependant pas prévu de la racheter quelques années plus tard, alors mère d'une fille de quelques mois. Mais « je suis ambitieuse. J'ai su saisir ma chance lorsque l'occasion s'est présentée ». En 2000, elle décide de passer de la fabrication à la distribution en créant ADDIS Composants électroniques. Bpifrance soutient alors l'entreprise en lui garantissant un prêt pour l'acquisition d'un entrepôt, « juste à côté de chez nous, afin de pouvoir allier vie professionnelle et vie familiale ». Bpifrance lui permet aussi de développer ses compétences. « Mon manque de préparation au poste de dirigeante est la seule difficulté à laquelle j'ai été confrontée. Mais grâce au réseau Bpifrance j'ai pu suivre des formations. »

Suite à des études développées en interne, Catherine Friboulet lance en 2007 ADDIS Lighting, sa marque de luminaire LED. « Cette lumière normalement plus résistante que le néon a été développée pour permettre des économies d'électricité qui se répercutent sur le portefeuille de l'acheteur mais aussi sur la planète. Or les produits LED vendus sur le marché ne durent pas parce qu'ils sont mal conçus et à moindre coût. Les consommateurs, qui pourraient les échanger parce qu'ils sont garantis, ne sont pas informés et les jettent. Nous avons donc décidé de nous lancer dans la fabrication de LED de qualité. »

« Pour pouvoir grandir, il faut savoir déléguer, » explique la dirigeante autodidacte. La société compte aujourd'hui 19 salariés pour un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros. « Nous avons prévu d'atteindre 6,5 millions l'année prochaine et j'espère 10 millions pour ma retraite », s'amuse-t-elle. Pour continuer à développer sa clientèle et valoriser son stock, la société est en train de mettre en place une plateforme internet qui devrait voir le jour à la fin de l'année.