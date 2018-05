Françoise Nauton-Inglis, des ambitions internationales pour Kaliop Group

La transformation digitale des entreprises est son domaine de prédilection. Dès la fin de ses études à la Toulouse Business School, Françoise Nauton-Inglis s'installe à Glasgow en Ecosse où elle crée Forth Cash Systems Ltd. L'entreprise est spécialisée dans la distribution de systèmes de gestion informatisés dédiés au secteur de la restauration. Elle sera rachetée quelques années plus tard par l'éditeur canadien Posera. De retour en France, le fondateur de Kaliop, Pierre Deniset, lui propose de prendre la direction administrative et financière de « sa petite pépite régionale implantée à Montpellier » au chiffre d'affaires d'un million d'euros. Quatre ans plus tard, en 2013, elle en devient la directrice générale. « J'ai une appétence pour le développement stratégique des PME et j'aime porter l'innovation au niveau international », confie-t-elle. Depuis, Kaliop rassemble cinq entreprises à travers le monde et quelques 180 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Le groupe est spécialisé dans la conception et la fabrication de plateformes digitales, le commerce digital, la R&D (recherche et développement) dans le domaine technologique, le conseil autour de la digitalisation et l'accompagnement web marketing. Il est aussi Business Angel de Kuzzle, une brique technologique lancée en 2017 et dont les fonctionnalités principales sont la gestion de données en temps réel et le géorepérage.

Depuis 1 an, Kaliop Group fait partie des 60 entreprises accélérées par Bpifrance. « Ce programme est un accompagnement qui comprend du conseil, des formations permettant d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances que nous mettons en application dans l'entreprise, et de nombreuses conférences qui permettent de s'ouvrir à d'autres entreprises et d'échanger avec des confrères. »

Les objectifs de Kaliop pour 2020 mêlent accélération de la croissance, pour atteindre 25 millions dans 2 ans et développement du maillage territorial en France et à l'internationale. Déjà implantée au Canada, en Pologne et au Royaume Uni, la directrice générale souhaite s'installer en Amérique du Nord, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg notamment. Mais « nous nous focalisons avant tout sur notre mission première, améliorer en continu le parcours client. »