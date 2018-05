Elena Gihan accompagne la transformation digitale des entreprises

Après un Phd en International Business Administration à Dauphine, et quelques années en tant que salariée, Elena Gihan se lance dans l'entrepreneuriat. En 1988, elle crée Decylog, société spécialisée dans le domaine des systèmes et des réseaux. Huit ans plus tard, elle la cède au groupe britannique Admiral tout en continuant à la développer à l'international jusqu'en 1999. Après un passage à Miami en tant que Business Angel, elle revient en France et fonde Jems Group en 2002. LBO (achat à effet de levier), cessions, acquisitions, Elena Gihan maitrise la gestion internationale des entreprises. Bpifrance lui a d'ailleurs permis de financer un rachat de capital en 2015 et l'une de ses trois acquisitions en 2012. Son groupe rassemble à ce jour 450 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros en 2017. « Nous prévoyons 40 millions cette année et une nouvelle acquisition », confie la dirigeante.

« Nos trois grands axes sont l'innovation, la digitalisation et la production dans le domaine de l'agilité, des Big Data et du cloud. Nous formons en design thinking, enseignons des méthodes d'idéation, avons intégré un Lab dans lequel nous travaillons sur la voiture autonome, la blockchain, les crypto asset et l'internet des objets. Nous faisons de la conduite de projets de transformation en particulier pour la FinTech. Et nous sommes l'une des entreprises françaises les plus pointues en Big Data et spécialiste de la mise en cloud tout en développant des applications en nouvelles technologies ». La société Jems Group est ainsi devenue experte en transformation digitale des entreprises « dans un monde qui ne cesse d'évoluer ». Ses clients sont des entreprises du CAC 40 dans le domaine financier en premier lieu, mais aussi dans l'industrie, telles EDF et Airbus, de l'automobile dont Renault et de l'agriculture. « Nous avons d'ailleurs reçu un Data Masters Awards en 2017 pour la prédiction des récoltes de blés en France. Notre ambition ? Continuer à grandir », conclut Elena Gihan.