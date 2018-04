Claire Peradotto, l’experte en impression numérique éco-responsable

Après des études à l'école de communication Sup de Pub à Paris, suivies d'une expérience professionnelle de 3 ans dans une agence de communication, Claire décide de revenir en 1991 à Nice pour intégrer la société familiale. Neuf ans plus tard, elle en prend les rênes. La société de signalétique créée en 1963 par son père, peintre en lettre, se focalisait sur une activité très manuelle. Depuis, Peradotto Publicité a développé son offre, passant de l'ère artisanale à l'ère industrielle. Spécialisée dans l'impression numérique grand format, elle a élargie son panel de service, l'ouvrant à la création et à la pose de signalétiques et d'outils de communication événementiels. Dans cette entreprise de 50 salariés, au chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, Claire se définit comme « une lionne qui va chasser tout en s'occupant de la stratégie à long terme. »

En 2008, elle lance son entreprise dans un grand chantier, celui du développement durable, afin d'être labellisée entreprise éco-responsable. « C'était une évidence et une obligation pour moi de développer une action environnementale en nous tournant vers des encres écologiques, en recyclant la matière première utilisée ». Quatre ans plus tard, en 2012, Claire et son frère, co-gérant, lance REN, un e-shop de tableaux éco-responsables qui véhicule du bonheur et de l'optimisme. « La société évolue si vite. Nous sommes obligés de nous réinventer, d'être tout le temps en recherche d'innovations, de nouveaux matériaux, de nouvelles idées. D'être, comme le dit Gandhi le changement que vous voulez voir dans le monde. La présence de partenaires financiers à mes côtés est primordiale. Bpifrance m'a notamment permis de renouveler mon parc machine. »

A côté de cette activité chronophage, Claire garde du temps pour se ressourcer en voyageant 15 jours par an à l'autre bout du monde, en faisant du sport et en ayant une vie sociale. « En tant que femme il ne faut pas se négliger ». Elle fait aussi partie d'associations telles qu'Entrepreneur d'avenir, l'Union patronale et est également membre du réseau Bpifrance Excellence, « qui est dynamique, optimiste, motivant. Ses formations sont passionnantes. Toutes les banques devraient prendre son exemple ».