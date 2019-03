Laurence Lafont, "Promouvoir la diversité au sein de l’entreprise : un facteur clé d’innovation et de croissance"

S'il est bien un fait qu'il n'est plus à prouver, c'est que la diversité est tout à la fois une richesse et un facteur d'innovation et de croissance économique. Je le constate chaque jour au gré de mes rencontres avec notre écosystème de clients et partenaires où, de nos différences, de la pluralité de nos profils naissent de nouveaux projets qui forgent l'avenir et contribuent à inventer le monde de demain. Cette approche s'applique également en interne chez Microsoft où nous avons fait de la diversité et de l'inclusion, deux valeurs clés de notre développement et deux éléments constitutifs de notre culture que nous partageons tous, quel que soit notre rôle au sein de l'entreprise.

Créer les conditions de la diversité

Ainsi, au-delà de l'affichage de valeurs, un ensemble de dispositifs et de programmes internes permettent de placer la mixité au cœur du développement de nos talents, que ce soit au niveau du recrutement, de la gestion des carrières, de l'accès à la formation ou encore de notre politique salariale. La part variable de la rémunération, basée sur les objectifs personnels, est par exemple garantie pour toute collaboratrice en congés de maternité, afin de préserver son niveau de salaire. Nous avons par ailleurs allongé le congé paternité l'année dernière qui s'établit désormais à 6 semaines pour permettre à tous les nouveaux pères de profiter de leurs bébés : une mesure très appréciée par l'ensemble des collaborateurs, y compris au plus haut niveau de l'entreprise.

Le recrutement joue également un rôle prépondérant dans ce domaine, surtout dans notre secteur où la pénurie de talents féminins est une réalité criante qui nous pousse à redoubler de vigilance afin d'intégrer des profils féminins pour chaque poste à pourvoir, et ce à tous les niveaux. Je suis d'ailleurs très fière que cinq femmes occupent des postes clés, aussi bien des fonctions business que support, du comité de direction. Parmi les plus jeunes, nous défendons également cette diversité puisque plus de 50% de nos jeunes diplômés intégrant notre Graduate Program en France, sont des filles.

Promouvoir l'inclusion au sein de l'écosystème numérique français

Toutes ces actions ne seraient qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'égalité hommes/ femmes sans le levier majeur de transformation qu'est la mobilisation collective. C'est pourquoi nous portons également ces valeurs à l'extérieur de nos murs et que nous travaillons constamment à faire de la diversité et de l'inclusion une réalité au quotidien en France. Nous n'avons de cesse depuis plusieurs années de multiplier les projets en faveur de la mixité. Des DigiGirlz à l'Ecole IA Microsoft, dont 80% des apprenants de la prochaine promotion Microsoft seront des femmes, nous travaillons à sensibiliser la population féminine sur les opportunités de carrière que le secteur technologique représente. Nous nous sommes par ailleurs engagés auprès de l'association #Jamaissanselles en septembre dernier pour accroître la visibilité des femmes dans notre secteur et contribuer ainsi à changer les idées reçues. C'est tout le sens également de notre participation à la Journée de Femme Digitale qui vise à promouvoir la place des femmes dans le secteur du numérique.

Je me réjouis de voir ce type initiatives se multiplier pour porter haut et fort la voix des femmes dans le secteur du numérique. Car, oui, les femmes ont plus que jamais leur place dans l'émergence du monde de demain et un rôle à jouer face aux grands défis de notre société. Je pense en particulier au développement d'une Intelligence Artificielle au service de l'humain. Non seulement l'IA rebat les cartes et ouvre de belles opportunités aux femmes mais en outre elle ne pourra se faire sans la participation active des femmes et de profils pluriels. Comment, autrement, éviter les biais au sein des algorithmes ? Comment, autrement, tenir compte de la réalité de chacun si les services de demain n'intègrent pas nos différences et n'offrent pas un environnement inclusif ? Je ne vois pas comment nous pourrions vivre cette révolution de l'IA sans la moitié de l'humanité.