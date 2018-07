Marie-Pia Ignace concilie rentabilité et bien-être des salariés

Marie-Pia Ignace a toujours voulu faire du management. Polytechnicienne, elle dirige à 24 ans une équipe de 60 personnes à la SNCF, puis, avant la quarantaine, une équipe de 3000 personnes chez Atos. En 2004, elle intègre BNP Paribas pour développer une réflexion sur l'intelligence des professions afin de restructurer l'entreprise. Elle doit ainsi répondre à la question que de nombreuses sociétés se posent : comment développer la rentabilité d'une entreprise tout en pensant le bien-être de ses salariés ? Elle y déploie alors la philosophie du Lean, développée par Toyota dans les années 90 pour sortir du Fordisme. « Il faut enlever les éléments d'invariabilité », explique Marie-Pia Ignace, et notamment au niveau des back office dont elle s'est fait la spécialité. « Cela permet de traiter les missions sans stress, d'offrir un service plus efficace et de donner du sens aux gens et ainsi mieux travailler. »

Trois ans plus tard, Marie-Pia Ignace lance Operae Partners, un cabinet de conseil expert du Lean. « Ce modèle m'intéresse car il est orienté vers les personnes et permet aux entreprises françaises d'embaucher et de se développer en étant plus compétitives. » Operae Partners propose aux entreprises, principalement dans le secteur des services informatiques, de transformer certains points d'organisation et de développer en quelques semaines leur agilité, en incitant notamment à l'échange et au questionnement. Les phases d'observation puis de rédaction d'un plan d'action sont suivies d'un accompagnement à sa mise en place. « Nous leur apprenons à voir et à faire différemment afin de développer la rentabilité de l'entreprise. » Chaque vendredi, les salariés de Operae Partners sont eux aussi en formation et session de partages d'expériences. Ce que propose aussi le réseau Bpifrance Excellence, précise Marie-Pia Ignace, mais entre dirigeants. « C'est primordial pour les chefs d'entreprises ». Bpifrance a aussi co-financé le rachat et la participation au capital de deux entreprises.