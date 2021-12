T L'Emission avec Aurélie Jean : N'ayez-pas peur du progrès !

Indispensables à toutes formes de progrès, capables d'avancées les plus prodigieuses, l'innovation et la science génèrent pourtant de plus en plus de défiance de la part de la société civile. Pourquoi cette crainte dans laquelle se devine l'envie d'un retour au « bon sens d'autrefois » ? L'Humanité deviendrait-elle nostalgique ? Faut-il vraiment avoir peur du progrès ? Réponses avec Aurélie Jean (scientifique et entrepreneure, auteure de « Les algorithmes font-ils la loi ? »), Loïc Dosseur (directeur général de Paris & Co) et Amélia Matar (fondatrice de Colori).