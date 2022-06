T La Revue « spécial eau » est en kiosque

C'est sans doute l'un de nos biens les plus précieux. L'eau, qui dans certaines régions du monde, se fait pourtant de plus en plus rare. Une ressource essentielle à l'humanité dont il ne faut pas négliger la mise en danger. Une ressource que nous nous devons tous de protéger.

C'est aussi le moteur de nouvelles énergies durables et de systèmes énergétiques non polluants. Océans, mers, fleuves exploités à des fins responsables et durables, dans une notion d'économie du « care » avec un objectif majeur : préserver la planète et nos ressources.

Car c'est bien de cela dont il s'agit. Encore une fois. Sauver notre planète dont on avait jusqu'ici du mal à croire qu'elle manquerait d'eau tant la masse bleue vue du ciel y est signe que l'eau y est abondante. Mais de cette masse, seule 1% est de l'eau douce.

Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau. A l'horizon 2025-2030, l'ONU prévoit une situation défavorable à l'échelle du globe puisque selon les projections, 1/3 de la population mondiale sera concernée par le stress hydrique.

Et pourtant des solutions existent. Elles sont déjà mises en place et laissent entrevoir un futur peut-être moins sombre que présagé...

+ L'Invité > François Gabart, navigateur : « Il faut être optimiste » >> Avec sa société MerConcept, le navigateur au palmarès exceptionnel propose de nouvelles technologies de propulsion des navires par le vent, une réponse à l'impératif de décarbonation.

+ Histoire : l'eau et les hommes >> Vitale à la survie de l'homme, l'eau constitue le premier des besoins, oscillant entre abondance et rareté, traversant les siècles en dessinant la géographie en même temps que les angoisses de l'humanité. De l'inventivité romaine aux craintes moyenâgeuses, du boom de la notabilité jusqu'au stress hydrique, aux inondations et aux épisodes récurrents de sécheresse, notre compréhension de l'eau, jamais vraiment apaisée, ne cesse de varier à travers l'Histoire...

+ Agathe Euzen, responsable de la cellule Eau du CNRS :« Nous devons comprendre que, si la ressource eau est illimitée ­- car elle suit un cycle - elle n'est pas infinie »

+ Génération(s) engagée(s), le rendez-vous de celles et ceux qui agissent pour un monde meilleur par Eva Roque >> Comment concilier préservation des océans et mode ? La famille Rodriguez a trouvé un début de solution : fabriquer des vêtements à partir de déchets plastiques marins. Une idée née pendant le confinement et qui se décline désormais en une marque : Wastendsea. Une aventure innovante et familiale...

+ L'or bleu : comment calculer la vraie valeur de l'eau >> Y aura-t-il un jour - comme aujourd'hui pour les hydrocarbures, les matières premières ou le carbone - un marché mondial de l'eau, avec un prix qui évoluerait en fonction de la rareté ? C'est peu probable selon les spécialistes, tant le calcul de la valeur, qui va au-delà des simples usages, est complexe. Pourtant, en ne prenant pas en compte les avantages que l'eau procure aujourd'hui, les humains la gaspillent et la polluent. Or, elle pourrait venir à manquer demain.

+ Maud Fontenoy, navigatrice : « C'est presque par égoïsme que nous devrions préserver les océans » >> Avec sa fondation, la navigatrice oeuvre à sensibiliser toutes les générations sur le rôle essentiel des océans pour la planète.

+ A Marseille, Green City Organisation capte les déchets des eaux pluviales avec son filet intelligent >> La start-up marseillaise Green City Organisation a développé D'Rain, un système de captage des déchets à la sortie des exutoires des eaux pluviales. Un dispositif connecté et simple à installer qui permet de réduire la pollution des villes littorales.

+ Les énergies marines, sources d'espoir et d'inquiétude >> Indispensables à un mix énergétique décarboné, les énergies de la mer suscitent aussi des craintes liées à leurs potentiels impacts sur la biodiversité et les autres activités marines. Apaiser ces craintes nécessite d'approfondir encore les connaissances et de mieux les partager.

+ A Chartres, la start-up Mascara a mis au point un procédé de dessalement non polluant >> Dessaler l'eau de mer ou saumâtre sans émettre de gaz à effet de serre, c'est l'innovation de la société Mascara avec son procédé Osmosun. La PME de Chartres s'est spécialisée dans la production d'unités de production faciles à monter et à entretenir pour équiper les régions difficiles d'accès et en manque d'eau potable.

+ Fret maritime : les ports français remontent le courant >> Le transport maritime représente 90 % du commerce mondial en volumes transportés et 80 % en valeur. Or, les ports français souffrent de la comparaison avec ceux du nord de l'Europe qui captent une grande partie de ces échanges. Renforcer leur attractivité est un enjeu majeur pour l'État comme pour les territoires.

+ Quand l'eau est source de conflits présents et futurs >> Alors que le Forum mondial de l'eau a eu lieu en mars 2022 à Dakar, appelant à un Blue Deal pour l'eau afin de préserver la paix et le développement mondial, se pencher sur l'eau comme source de conflits permet de mieux comprendre l'aspect central de son rôle géopolitique et environnemental.

+ Erik Orsenna, écrivain et économiste : « L'eau est le miroir de nos sociétés » >> Président d'Initiatives pour l'Avenir des grands fleuves, l'économiste et académicien explique comment, en abordant la question de l'eau par le biais des fleuves, cela facilite la recherche de solutions concrètes.

+ A Montpellier, le laboratoire HydroSciences piste l'antibiorésistance >> L'une des premières causes de mortalité dans le monde à l'horizon 2050 pourrait bien être les infections par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Des questions se posent sur la présence de ces bactéries résistantes dans l'environnement, notamment dans l'eau, et leur rôle dans la diffusion de l'antibiorésistance chez l'humain. Une équipe de recherche montpelliéraine travaille sur le sujet.

+ Ariane Kirtley : l'eau, c'est sa vie >> Fondatrice de l'ONG « Amman Imman - Water is Life », Ariane Kirtley s'engage depuis presque 20 ans pour donner accès à l'eau potable aux populations nomades du Niger. Un combat de longue haleine, une vie tout entière à se battre pour les autres.

+ Reportage chez Hénaff en Bretagne >> À Pouldreuzic dans le Finistère, Hénaff porte une attention particulière à la gestion de l'eau puisque l'entreprise est autosuffisante depuis 1907. Un héritage dont la pratique a été industrialisée et qui irrigue désormais toute l'approche RSE du groupe, constituant même une partie de sa raison d'être.

+ En Haute-Savoie, Berger World crée un réservoir d'eau solide qui permet de réduire l'arrosage jusqu'à 80 % >> C'est dans la petite commune d'Archamps, en Haute-Savoie, que la start-up Berger Word a mis au point un réservoir nouvelle génération. Grâce à sa technologie de rétention d'eau, c'est tout l'avenir des écosystèmes qui est en jeu, avec à la clé la possibilité de voir les végétaux survivre dans des zones arides. Les pays du Moyen-Orient ont déjà l'œil dessus.

+ Le pouvoir des algues >> Dans son dernier essai, Vincent Doumeizel, chercheur au CNRS affirme que les algues « sont la plus grande pompe à carbone existant sur terre".

+ Eau de pluie et aquaponie : le pari gagnant de la ferme « De l'eau à la bouche » à Bordeaux >> La ferme aquaponique « De l'eau à la bouche » a relancé cette vieille technique aztèque consistant à faire pousser des légumes dans une eau enrichie par les déjections des poissons. Une technique qui permet d'économiser 80 à 90 % de volume d'eau par rapport à une culture traditionnelle. Un cercle vertueux pour la ferme bordelaise qui n'utilise que de l'eau de pluie.

+ Thierry Marx, chef étoilé : « Ne pas quantifier l'eau dans une recette est un non-sens environnemental » >> Depuis plus de dix ans, le chef étoilé étudie la façon d'économiser l'eau en cuisine et travaille au sein de son laboratoire à l'élaboration d'une canette végétale.

+ Mélissa Sabatier Versailles, la sourcière des Pyrénées >> Depuis près de cinq ans, cette jeune entrepreneuse accompagne avec une méthode atypique les agriculteurs, mais pas seulement, dans le développement de leurs activités. Elle travaille sur les cours d'eau et leurs valeurs énergétiques pour agir sur les sols et les animaux.

+ Santé : les bienfaits (supposés ou avérés) de l'eau >> Thermes, thalasso, hydro-bidule, aqua-machin, truc & spa... Les soins et plaisirs d'eau ont le vent en poupe. Qu'elle soit minérale, gazeuse, de mer, sous forme de boue, de vapeur ou de jets, l'eau, élément versatile, est devenue symbole de bien-être par excellence.

