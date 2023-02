T La Revue spécial « solutions énergétiques » est en kiosque

Décarbonation, diversification, efficacité, sobriété... La révolution énergétique impose un renouvellement des écosystèmes autour de solutions durables et renouvelables, incluant un développement des compétences vers une économie verte. Enjeux géopolitiques, justice climatique et sociale... un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner, impliquant les états, les dirigeants et la société civile. L'avenir de la planète est entre les mains de tous. Des solutions énergétiques sont d'ores et déjà mises en œuvre : en tête, l'hydrogène, mais également la bioluminescence, sans oublier le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse... qui toutes transformerons notre quotidien. T La Revue fait le point sur les énergies de demain.

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO

+ BERTRAND PICCARD : « LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE C'EST ENTHOUSIASMANT ET ECONOMIQUEMENT RENTABLE. »

Psychiatre et explorateur suisse, Bertrand Piccard a réalisé le premier tour du monde en ballon sans escale et réussi le premier tour du monde en avion solaire. Avec sa fondation Solar Impulse il a recensé plus de 1000 solutions énergétiques à travers le monde, toutes efficientes et rentables pour l'environnement. Rentables aussi pour l'économie. Car Bertrand Piccard en est convaincu : ces solutions écologiques sont créatrices d'emplois et de profits.

+ UNE HISTOIRE DE L'ENERGIE

De la force de l'Homme, à celle de l'eau, du vent, de l'animal, de la mécanique et de l'industrie, l'énergie n'a eu de cesse de se réinventer au fil des siècles et des innovations inhérentes à sa transformation. L'énergie comme la marche du progrès ou comme l'épuisement de nos ressources ? Un questionnement qui a traversé l'Histoire.

+ L'ENERGIE POUR TOUS : LA GRANDE UTOPIE ?

Avec le spectre de la crise énergétique, voilà que resurgit une question que l'on pensait réglée depuis longtemps : celle de l'accès universel, juste et équitable aux ressources énergétiques.

+ GENERATION(S) ENGAGEE(S), LE RENDEZ-VOUS DE CELLES ET CEUX QUI AGISSENT POUR UN MONDE MEILLEUR PAR EVA ROQUE

Portrait de Sandra Rey, fondatrice de Glowee, pionnière de la bioluminescence

+ ANTOINE BUENO : « L'URGENCE EST D'ECRIRE LE RECIT DE LA CROISSANCE DURABLE »

Dans « L'effondrement du monde n'aura (probablement) pas lieu » (Flammarion), Antoine Buéno, prospectiviste et conseiller politique au Sénat, ausculte l'ensemble des théories de l'effondrement et en ressort avec plusieurs convictions. D'abord que l'effondrement procède plus de l'idéologie que de la vérité scientifique, ensuite qu'une forêt de solutions pour inventer une croissance durable est en train d'émerger à bas bruit et enfin qu'il est urgent de construire un récit de ce modèle révolutionnaire de croissance durable.

+ QU'EST-CE QU'UNE ENERGIE RENOUVELABLE ?

Combustion du bois, traction animale, énergie mécanique du vent et de l'eau, chaleur de la Terre... L'utilisation des énergies renouvelables (EnR) remonte aux origines de l'humanité. Éclipsées par les très performantes énergies fossiles à partir de la fin du 18e siècle, les EnR font l'objet depuis le premier choc pétrolier d'un regain d'intérêt, devenu vif ces dernières années du fait de la crise climatique. Tour d'horizon des grandes familles et de leur fonctionnement.

+ ANDRE JOFFRE : « LE SOLAIRE N'A PAS DIT SON DERNIER MOT »

Fervent militant du développement de l'énergie solaire depuis plus de 40 ans et précurseur opiniâtre de l'autoconsommation, André Joffre dirige le bureau d'études techniques en énergie solaire Tecsol, à Perpignan. Il est également ingénieur des Arts et Métiers et président du pôle de compétitivité DERBI (dédié aux énergies renouvelables). Fin connaisseur des rouages complexes du marché de l'électricité, André Joffre voit dans la crise énergétique qui secoue l'Europe, un aboutissement du solaire.

+ HYDROGENE : LA FRANCE A TOUTES LES CARTES EN MAIN

Bleu, blanc, rouge... ou plutôt bleu, gris, vert. Ce sont les couleurs de l'hydrogène, et nombre de pays, dont la France, parient sur une nouvelle filière pour assurer en partie la transition énergétique. Il faut le produire, certes, et de la façon la plus propre possible, puis le stocker, mais une fois ces deux exercices réalisés, ce produit pourrait être utilisé à la place d'énergies fossiles, pour faire fonctionner des sites de production industriels, alimenter des trains, tracter des poids lourds et propulser des avions.

+ EN OCCITANIE, LA MOBILITE HYDROGENE EST DEJA UNE REALITE (INACHEVEE)

Après un temps de R&D incontournable, le savoir-faire de l'Occitanie sur la mobilité à hydrogène s'illustre sur la route et bientôt sur l'eau, le rail et dans les airs. Décryptage.

+ LOOS-EN-GOHELLE : TERRITOIRE EN TRANSITION

Petite commune de 7000 habitants située à l'ombre de Lens, Loos-en-Gohelle a été forgée par 113 années d'exploitation du charbon jusqu'à la fermeture des mines. Pour rebondir, Jean-François Caron, son maire écologiste, y a mis en place une stratégie de transition énergétique aussi inédite qu'ambitieuse.

+ LE TOUR DE FRANCE DE L'INNOVATION ENERGETIQUE

De plus en plus nombreuses à s'engager dans de nouvelles formes d'énergie, propres, renouvelables, durables, les startups françaises multiplient les innovations. Aucune région n'y échappe et c'est une bonne nouvelle ! La rédaction de T La Revue vous propose une sélection de 13 d'entre elles, une par région, sans oublier la sélection ultramarine. Avec en prime, la mise en lumière des finalistes de TECH FOR FUTURE* (anciennement 10 000 startups pour changer le monde), le plus grand concours de startups en France organisé depuis plus de 10 ans par La Tribune.

+ A GRENOBLE, LE CEA DEVELOPPE DES SOLUTIONS DE FABRICATION DE GAZ VERT A PARTIR DE DECHETS ORGANIQUES

Depuis les enjeux amenés par la dépendance au gaz russe, le biogaz est sous le feu des projecteurs. Car l'objectif des réseaux gaziers en pleine transition énergétique, c'est à la fois d'assurer un approvisionnement plus souverain, mais aussi plus vert, du gaz naturel. A Grenoble, c'est le centre de recherche de CEA Tech qui planche sur une nouvelle collaboration stratégique sur cinq ans avec GRDF. Avec l'objectif affiché de développer conjointement des solutions innovantes pour optimiser la production de gaz 100 % renouvelables.

+ A PESSAC, OLIKROM FABRIQUE DES PEINTURES NON TOXIQUES QUI ECLAIRENT LES VILLES LA NUIT

Innovation de rupture, Luminokrom, la peinture mise au point par OliKrom, à Bordeaux Métropole, affiche une impressionnante somme d'atouts. Facile à recharger en lumière et peu coûteuse, cette peinture déjà utilisée par l'industrie aéronautique et spatiale devrait se développer sur les routes et les pistes cyclables.

+ JACQUE PERCEBOIS : « L'ELECTRIFICATION DE NOTRE ECONOMIE NE PEUT SE FAIRE SANS NUCLEAIRE »

Début 2022, Emmanuel Macron annonçait la construction de 6 réacteurs EPR d'ici 2035. De quoi faire dire que la France relance son nucléaire. Mais pourquoi parle-t-on de relance au sujet d'un pays longtemps considéré comme le berceau du nucléaire ? Jacques Percebois, Professeur émérite à l'université de Montpellier, spécialiste de l'économie de l'énergie, décrypte les implications de ce choix politique et stratégique.

+ A SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE, ITER OU LA PROMESSE DE L'ENERGIE ETERNELLE

En latin, son nom signifie le chemin. Comme une longue route qui doit mener ou ramener à l'énergie originelle, celle qui alimente le Soleil et les étoiles, autrement dit la fusion comme avenir de l'Homme. Installé au cœur d'un bout de Provence, Iter, avec sa machine (le tokamak) doit faire la preuve que l'électricité de demain sera issue de cette fusion, non émettrice de CO2. Avec une promesse d'envergure mondiale, celle de fournir une énergie renouvelable, à l'infini. Un Graal à concrétiser.

+ EOLIENNES : LES MOULINS DE LA DISCORDE

A chaque projet de mise en place d'un parc éolien terrestre ou offshore : les mêmes arguments pour ou contre reviennent. Sans nuances. Et si l'éolien était l'une des manifestations toujours plus importantes de l'« archipellisation » française ?

+ VIRGINIE RAISSON-VICTOR : « NOUS SOMMES, PEUT-ETRE, DANS LA FABRIQUE D'UNE NOUVELLE RENAISSANCE »

Présidente du GIEC Pays-de-la-Loire, co-fondatrice & porte-parole du Grand Défi des entreprises pour la planète, la géo-politologue Virginie Raisson-Victor évoque un changement de paradigme éclairant quant à notre rapport à la finitude des ressources : celui de la confusion entre nos besoins et nos désirs. Confusion qui nous oblige à revoir nos priorités.

+ ET DEMAIN : CONSTRUIRE SA MAISON AUTONOME AU PRIX D'UN CHANGEMENT DE VIE

De plus en plus de personnes se lancent en quête d'une maison autonome. Pour diverses raisons. Seulement, vivre dans un tel lieu demande un changement de mentalité profond.

Et toujours les chroniques de Géraldine Mosna-Savoye, Mathilde de L'Ecotais, Jonathan Curiel et Gabrielle Halpern.

