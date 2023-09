T La Revue spécial réindustrialisation est en kiosque

Les temps post Covid nous ont mis face à une nécessité impérieuse : celle de la souveraineté. Une nécessité qui nous oblige à revoir nos modèles, à comprendre comment la mondialisation a façonné la désindustrialisation de nos territoires durant ces 40 dernières années, à accepter que nos savoir-faire aient peu à peu disparu et qu'il nous faut aujourd'hui tout réinventer. Car il est bien question de cela : créer de nouveaux écosystèmes qui soient décarbonés, écologiques, circulaires en osant l'innovation. En osant une nouvelle révolution industrielle loin des hauts fourneaux et de la vie sociale qui illustraient les temps de Zola. Deux siècles plus tard, c'est peut-être un mot nouveau qui décrira ce « momentum ». Cette impulsion vers une industrie verte, un programme porté par le gouvernement mais aussi par un air du temps infusé de made in France, de relocalisations et de localisations qui façonnent l'énergie socio-économique de nos territoires. Réindustrialiser la France à tout prix ? Réponses dans T La Revue n°16.

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO

+ NADINE LEVRATTO « « LE RECIT NATIONAL EST EN TRAIN DE SE CONSTRUIRE AUTOUR D'UNE VISION POSITIVE DE L'INDUSTRIE »

Directrice de recherches au CNRS, professeure à l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université de Paris-Nanterre, l'économiste Nadine Levratto explique pourquoi la réindustrialisation est devenue une priorité nationale et analyse la loi sur l'industrie verte et ses enjeux de décarbonation.

+ UNE HISTOIRE DE L'INDUSTRIE

Fondée sur le principe d'accélération des cadences et d'accroissement de la production, l'industrie, a longtemps été synonyme de labeur intense. De Zola avec Germinal, aux Temps Modernes de Chaplin, son image a souvent été négative. Au point que son abandon à la suite des Trente Glorieuses fut parfois perçu comme un mal pour un bien. Or, les temps changent ! Le Covid est passé par là, l'écologie commande d'autres modes d'action et l'idée de souveraineté économique signe son grand retour. Une aubaine pour le secteur industriel qui, après avoir frôlé l'extinction, renaît avec des ambitions nouvelles.

+ GENERATIONS(S) ENGAGEE(S) LE RENDEZ-VOUS DE CELLES ET CEUX QUI AGISSENT POUR UN MONDE MEILLEUR PAR EVA ROQUE

Directeur général de Mytilimer - leader européen de la production et la distribution de moules, huîtres et coquillages - Christophe Le Bihan se félicite de participer à un équilibre territorial. Le projet Kerbone, une nouvelle usine à Cancale, est le symbole de cet engagement.

+ LOUIS GALLOIS : « IL VA FALLOIR DES AIDES PUBLIQUES IMPORTANTES »

Haut fonctionnaire, ancien patron d'Airbus et de la SNCF, passé par le public et la présidence du conseil de PSA, Louis Gallois possède une expérience sans pareille du secteur industriel. Désormais coprésident de La Fabrique de l'industrie, ce grand serviteur de l'État nous en dit plus sur le bouleversement que constitua la désindustrialisation du pays et nous donne quelques pistes pour assurer durablement sa renaissance.

+ A QUOI VA RESSEMBLER L'INDUSTRIE DU 21EME SIECLE ?

Après des années de désindustrialisation, la France change de cap. La renaissance, qui s'appuie sur de nouveaux outils technologiques, doit évidemment rompre avec les méthodes de production carbonées d'antan. Le tout avec à la clé un nouvel élan économique, mais aussi sociétal.

+ AGNES B. « J'AI TOUJOURS EU UN CÔTÉ FRANC-TIREUR DANS LE MILIEU DE LA MODE »

C'est une icône de la mode française, mais elle a tracé sa route en dehors du sérail. Connue pour ses cardigans pression et ses blousons fifres - vendus dans plus de 220 boutiques dans le monde -, la discrète Agnès B. multiplie les casquettes : styliste, collectionneuse d'art, galeriste, mécène... Mais s'il est bien une chose à laquelle cette femme d'affaires est toujours restée fidèle, ce sont ses engagements. Pionnière de la fabrication française, elle défend une mode responsable et intemporelle. C'est dans ses bureaux parisiens, dont l'entrée porte les couleurs jaune et bleu de l'Ukraine, près du canal Saint-Martin, qu'elle nous a reçus.

+ LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE NATIONALE : BICENTENAIRE ET DANS LA FORCE DE L'AGE !

Créée en 1801, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale (SEIN) poursuit sa mission d'accompagnement des grandes mutations industrielles, économiques et sociales. Depuis lors, elle participe activement à la renaissance industrielle de la France, en favorisant l'innovation technologique et en valorisant l'entrepreneuriat. Récit.

+ THIERRY DE LA TOUR D'ARTAISE : « CHEZ SEB, NOTRE STRATEGIE EST DE FABRIQUER LE HAUT-DE-GAMME EN FRANCE »

Bourgogne, Haute-Savoie, Isère, Bretagne, Normandie, Mayenne... Avec ses 11 unités de production aux quatre coins de l'Hexagone, le leader mondial du petit électroménager est l'un des fleurons de l'industrie française. L'entreprise familiale, qui a su rester sur le territoire, y emploie aujourd'hui 6 000 collaborateurs. En ligne de fond, une stratégie Made in France bien précise. Thierry de La Tour d'Artaise, le PDG du groupe SEB, la décrypte pour La Tribune.

+ LA REINDUSTRIALISATION PASSE AVANT TOUT PAR LES TERRITOIRES

Qui dit industrie dit forcément foncier, puisqu'il faut de l'espace pour implanter des usines. En outre, pour réduire l'empreinte carbone, les nouvelles contraintes environnementales impliquent de la proximité. Mais chaque territoire devra coconstruire sa recette avec les acteurs locaux, en fonction de ses spécificités.

+ CAROLE DELGA : « LES REGIONS SONT LES MIEUX PLACEES POUR RELEVER LE DEFI DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE »

L'analyse de Carole Delga sur la politique industrielle de la France est claire : elle doit être co-construite entre le Gouvernement et les Régions. Explications.

+ UNE GRANDE TOURNEE DANS LES TERRITOIRES POUR TRANSFORMER LA FRANCE

Durant plusieurs mois, sous la bannière : « Transformons la France », La Tribune, associée à Régions de France, a sillonné l'Hexagone. Le but ? Recueillir le sentiment des acteurs économiques de terrain, avec une ambition, celle d'observer comment la France évolue, et s'il le faut, l'aider à le faire. La première édition de cette grande tournée, en 2021, avait eu pour thème « la relance économique ». Cette année, c'est la souveraineté du pays, via sa réindustrialisation, qui a été mise à l'honneur.

+ JEROME FOURQUET : « L'INDUSTRIE EST REDEVENUE TENDANCE »

Directeur du service opinions de IFOP, auteur de L'Archipel français et de La France sous nos yeux, Jérôme Fourquet est un observateur fin des grandes lames de fond de notre société. Selon lui, la question industrielle est cruciale dans la perception que les Français ont de leur pays.

+ INDUSTRIE VERTE, L'INCROYABLE RENAISSANCE DE DUNKERQUE

Sous l'impulsion du maire et président de la communauté urbaine, Patrice Vergriete, Dunkerque, la ville industrielle qui déclinait, s'est totalement transformée pour se tourner vers l'industrie du XXIe siècle et créer un collectif bien huilé qui lui permet d'être à nouveau très attractive. Collectif que nous avons rencontré à l'occasion de la pose de la première pierre d'Euraénergie en mai dernier ; Patrice Vergriete n'était pas encore ministre du logement. Reportage.

+ A MONTPELLIER, PICS STUDIO, NOUVEAU FLEURON DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE FRANÇAISE ?

Alors que la France fait face à un important déficit de sites capables d'accueillir des productions audiovisuelles et cinématographiques internationales, le projet de Pics Studio, en Occitanie, pourrait permettre de rattraper le retard. Et booster une filière déjà très dynamique.

+ LA NOUVELLE INDUSTRIE SPATIALE EN PLEIN ESSOR A TOULOUSE

Capitale européenne historique du spatial, Toulouse est devenue en quelques années l'épicentre d'une industrie d'un nouveau genre autour du NewSpace. L'émergence de constellations de centaines, voire de milliers, de petits satellites tracte de forts besoins de recrutement et de nouvelles usines sont en train de voir le jour.

+ DU PARACETAMOL BIENTOT PRODUIT EN FRANCE

Ce n'était pas arrivé depuis près de deux décennies. En 2026, du paracétamol fabriqué en France sera disponible à la vente. Une aventure industrielle lancée en 2020, qui doit un peu - mais pas tout - à la crise sanitaire. Seqens opère une relocalisation à Roussillon, en Isère, territoire historique de l'industrie chimique hexagonale, avec une usine qui ne ressemble cependant en rien à celles du passé.

+ A NICE, HALIOTIS 2, AU SERVICE DE L'INDUSTRIE PROPRE

Les stations d'épuration font plus que simplement traiter les eaux usées en vue de leur réutilisation. Elles produiront bientôt de l'énergie. Un avantage pour la décarbonation des activités économiques dans les territoires. C'est ainsi le cas de la Métropole Nice Côte d'Azur, qui a donné, en avril dernier, le coup d'envoi à la modernisation de sa station.

+ DEPUIS L'ARIEGE, L'EAU NEUVE SE VEUT VERTE ET UNIVERSELLE

La Compagnie des Pyrénées commercialise depuis 2021 une eau minérale naturelle qui nous vient de l'Ariège. Avec son impact environnemental réduit et son approche premium, la société séduit. Elle vise désormais le grand public. Reportage.

+ QUAND L'INDUSTRIE DU LUXE REDYNAMISE LES TERRITOIRES

Cette industrie, qui pèse autant que l'aéronautique dans les exportations du pays, réussit non seulement la prouesse de projeter le prestige français à travers le monde, mais en plus, elle le fait souvent à partir d'une petite ville, voire d'un village. Les grandes marques s'implantent en effet de plus en plus dans les campagnes. Explications.

+ J.M. WESTON : MADE IN FRANCE DEPUIS 1891

Produire en France, avec des matières françaises et des savoir-faire anciens des chaussures qui habillent autant la garde républicaine que les présidents de la République ou les gentlemans c'est tout à fait possible. Reportage à Limoges chez J.M. Weston.

+ ARNAUD MONTEBOURG : « LES FREINS A LA REINDUSTRIALISATION SONT PUREMENT CULTURELS ET IDEOLOGIQUES »

Ardent défenseur du Made in France, ancien ministre de l'Économie, Arnaud Montebourg affirme haut et fort son militantisme pour la souveraineté et n'hésite pas à mettre au banc des accusés une « élite dirigeante atteinte de bruxellose ». Explications.

+ LA RENAISSANCE DES BELLES ENDORMIES DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE

Bonux, Vigor, Baranne, Miror... Avec leur PME Héritage, Daniel Chassagnon et Richard Lerosey relocalisent et offrent une seconde jeunesse aux marques iconiques du passé industriel tricolore.

+ LA FRENCH TECH, LE NOUVEL ATOUT DE LA REINDUSTRIALISATION

BlaBlaCar, Doctolib, Lydia... Quand on parle de la French Tech, c'est d'abord à des poids lourds du numérique que l'on a tendance à penser. Mais depuis 2019, l'État fonde de grands espoirs dans un autre type de start-ups : celles mêlant recherche fondamentale, innovation de rupture et... visée industrielle. Dans la lignée du fameux plan d'investissement « France 2030 », de nombreux financements et programmes ont été mis en place pour les aider à s'implanter sur notre territoire. Et si le maillon clé du grand dessein gouvernemental de réindustrialisation, c'étaient elles ?

Et toujours les chroniques de Géraldine Mosna-Savoye, Mathilde de L'Ecotais, Jonathan Curiel et Gabrielle Halpern.

